Видео ⟩ В Пурвциемсе агрессивная пьяная мать с ребенком попала в аварию

Женщина вела себя агрессивно по отношению к вызванным на место сотрудникам полиции, выкрикивая в их адрес грубые матерные слова. Из-за агрессии ее поместили в зарешеченный отсек автомобиля правоохранительных органов, где она продолжала ругаться.

"Женщина точно не оказалась бы в автомобиле полиции, если бы могла адекватно осознать суть серьезного правонарушения. Даму посадили за решетку из-за ее откровенно грубого поведения", - сказал представитель полиции.

Женщина наверняка поймет, что безопасность и здоровье на первом месте, когда узнает о последствиях, которые ее ждут. Помимо ответственности по уголовному праву, по приблизительным подсчетам, ей также придется выплатить

сорок тысяч евро в качестве компенсации за разбившийся транспорт, а также заплатить штраф за вождение в нетрезвом виде.

Сиротскому суду, возможно, придется проверить способность женщины заботиться о своем двухлетнем ребенке.

Видео: Сюжет программы Degpunktā