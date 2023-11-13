Видео ⟩ В Пурвциемсе агрессивная пьяная мать с ребенком попала в аварию

Днем в понедельник, 13 ноября, женщина устроила аварию на улице Ницгалес в Пурвциемсе. Она управляла арендованным автомобилем компании Bolt Drive в состоянии алкогольного опьянения, сообщает программа Degpunktā.
Женщина вела себя агрессивно по отношению к вызванным на место сотрудникам полиции, выкрикивая в их адрес грубые матерные слова. Из-за агрессии ее поместили в зарешеченный отсек автомобиля правоохранительных органов, где она продолжала ругаться.
"Женщина точно не оказалась бы в автомобиле полиции, если бы могла адекватно осознать суть серьезного правонарушения. Даму посадили за решетку из-за ее откровенно грубого поведения", - сказал представитель полиции.
Женщина наверняка поймет, что безопасность и здоровье на первом месте, когда узнает о последствиях, которые ее ждут. Помимо ответственности по уголовному праву, по приблизительным подсчетам, ей также придется выплатить
сорок тысяч евро в качестве компенсации за разбившийся транспорт, а также заплатить штраф за вождение в нетрезвом виде.
Сиротскому суду, возможно, придется проверить способность женщины заботиться о своем двухлетнем ребенке.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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