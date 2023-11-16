Ринкевич посетит Израиль, но встретится и с палестинским самоуправлением

Президент Латвии Эдгар Ринкевич 19 и 20 ноября посетит с рабочим визитом Израиль, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.
В ходе рабочего визита Ринкевич встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, чтобы обсудить актуальную ситуацию в Израиле и регионе после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября.
Цель визита - выразить солидарность с народом Израиля в его борьбе с террористической организацией ХАМАС, а также найти способы предотвращения более широкой эскалации угрозы безопасности и гуманитарной ситуации в регионе, сообщили представители президента Латвии.
В ходе визита Ринкевич также намерен посетить Западный берег реки Иордан, где запланирована встреча с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.
Цель визита на Западный берег - обсудить с законным представительством палестинцев способы предотвращения дальнейшего применения насилия и гуманитарной катастрофы в регионе, а также оказать поддержку палестинцам в удовлетворении гуманитарных потребностей.
Кроме того, в Израиле президент встретится с представителями латвийской диаспоры, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию и потенциальные потребности в поддержке со стороны Латвии.
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