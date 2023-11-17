Турция отложила решение о членстве Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам парламента Турции начал обсуждение запроса Швеции о вступлении в НАТО в четверг, 16 ноября, но отложил принятие решения на более поздний срок, пишет AFP.
Пока неизвестно, когда комитет возобновит дебаты.
В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил на ратификацию в парламент Турции протокол о приеме Швеции в НАТО. После одобрения парламентской комиссией по иностранным делам текст будет передан на голосование в парламент и после одобрения на парламентской сессии в Турции завершится процесс ратификации протокола о приеме Швеции.
Затем Турция передаст США документ, подтверждающий вступление Швеции в НАТО.
Швеция подала заявку на членство в альянсе вместе с Финляндией в прошлом году после того, как Россия начала вторжение в Украину. Финляндия стала членом альянса в апреле.
Турция задержала вступление Швеции в НАТО, обвинив страну в слишком терпимом отношении к отдельным лицам и группам, которых Анкара считает угрозой своей безопасности или соучастниками попытки государственного переворота 2016 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!