Турция отложила решение о членстве Швеции в НАТО

Пока неизвестно, когда комитет возобновит дебаты.

Членство Швеции должно быть одобрено 31 союзником НАТО. Турция и Венгрия еще не сделали этого.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил на ратификацию в парламент Турции протокол о приеме Швеции в НАТО. После одобрения парламентской комиссией по иностранным делам текст будет передан на голосование в парламент и после одобрения на парламентской сессии в Турции завершится процесс ратификации протокола о приеме Швеции.

Затем Турция передаст США документ, подтверждающий вступление Швеции в НАТО.

Швеция подала заявку на членство в альянсе вместе с Финляндией в прошлом году после того, как Россия начала вторжение в Украину. Финляндия стала членом альянса в апреле.

Турция задержала вступление Швеции в НАТО, обвинив страну в слишком терпимом отношении к отдельным лицам и группам, которых Анкара считает угрозой своей безопасности или соучастниками попытки государственного переворота 2016 года.