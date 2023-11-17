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Видео ⟩ У т/ц Dole столкнулись BMW и такси

rus.tvnet.lv TVNET
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В пятницу, 17 ноября, возле торгового центра Dole в Риге произошло столкновение двух автомобилей, сказано на платформе Sadursme.

На видео видно, как два автомобиля - BMW и такси - столкнулись на улице Маскавас возле торгового центра Dole. На месте происшествия также находится экипаж Государственной полиции и бригада Службы неотложной медицинской помощи.

Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы узнать подробности произошедшего. 

Они подтвердили, что сегодня, 17 ноября, около 08:30 в Риге, на ул. Маскавас произошло столкновение автомобилей BMW и Ford.

В ДТП пострадало одно лицо, которое с полученными травмами было доставлено в медучреждение. Госполиция расследует обстоятельства произошедшего.

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