Сегодня вся страна отмечает 105-летие провозглашения Латвийской Республики! Конечно, основное внимание сегодня приковано к праздничным мероприятиям, однако есть и другие новости, которые могли бы остаться незамеченными, если бы не ежедневная подборка RUS TVNET. Рассказываем коротко о самом главном за праздничную субботу, 18 ноября.
Главное за 18 ноября ⟩ Как отмечают праздник в Риге, какая Латвия на вкус и уникальные кадры участия самолета airBaltic в параде
Латвия отмечает 18 ноября:
"Латвия очень вкусная, потому что за год жизни здесь я набрал восемь килограммов. Тут очень вкусная еда, особенно выпечка", - признается Константин Никулин из Омска. "Латвия на вкус как горячие пирожки со шпеком или капустой", - говорит Анастасия Василенко из Мариуполя. "Латвия на вкус сладкая, с легкой горечью. Как горький шоколад", - такой нашу страну прочувствовала Анастасия Лёвина из Днепра.
В День независимости Латвии мы собрали ответы героев документальных фильмов "Мы здесь" порталов RUS TVNET и Chayka.lv, и у нас получилось очень трогательное мини-поздравление и признание в любви нашей стране!
В субботу, 18 ноября, на набережной 11 Ноября в Риге прошел военный парад, посвященный 105-летию провозглашения Латвийской Республики.
Вечером в субботу, 18 ноября, несколько тысяч человек в центре Риги вышли на традиционное факельное шествие от памятника Карлису Улманису.
Прежде всего необходимо укреплять единство нашего народа и веру в Латвию, заявил сегодня на военном параде, посвященном 105-летию провозглашения Латвийской Республики, на Набережной 11 ноября президент Эдгар Ринкевич.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики, в субботу, 18 ноября, приняла участие в торжественном параде. Вскоре после парада представители airBaltic опубликовали фотографии своего полета.
В субботу, 18 ноября, отмечая 105-летие провозглашения Латвийской Республики, жители Риги и первые должностные лица страны возложили цветы к памятнику Свободы.
Каждый депутат Сейма должен способствовать диалогу с гражданским обществом, чтобы повысить доверие между парламентом и населением, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики.
В субботу, 18 ноября, в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики Сейм собрался на торжественное заседание. Выступил спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК), к участию в заседании были приглашены высшие государственные чиновники, бывшие члены Верховного совета, а также иностранные дипломаты.
Новости Латвии:
В связи с исчезновением Анны Янсоне и гибелью ее маленькой дочери Луизы до сих пор остается много вопросов, на которые нет ответов. В пятницу, 17 ноября, муж Анны Юрис Эвертовскис в соцсети Х готов был ответить на анонимные вопросы, над которыми все размышляют, но стесняются или боятся задать. Среди задававших вопросы были те, кто сочувствует и переживает, но хватало и тех, кто считает поведение мужа Анны подозрительным.
В Северном Видземе обнаружен труп взрослого медведя, сообщает Управление охраны природы (DAP). В пятницу, 17 ноября, DAP получила сообщение о мертвом буром медведе. В указанном месте специалисты получили подтверждение смерти животного. Госполиция возбудила уголовное дело. Мертвого медведя доставили в лабораторию на исследование.
Награды "Рижанин года" за выдающиеся достижения в области науки, исследований и инноваций в этом году удостоен ректор Рижского технического университета (РТУ) Талис Юхна, сообщили в Рижской думе.
В центре Риги, на улице Виландес, был замечен автомобиль с роскошным изображением бывшего баскетболиста Каспара Камбалы. Сообщается, что колесо автомобиля было заблокировано. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, присланные очевидцем TVNET вечером в пятницу, 17 ноября.
Паул Тимротс, ведущий шоу Zebra, объясняет новую тенденцию в Латвии - медленную езду по прямым дорогам.
В минувшие сутки на дорогах Латвии в результате трех дорожно-транспортных происшествий погибли четыре человека, сообщили в отделе по общественным отношениям Государственной полиции.
Отец, муж, работодатель. Таким вспоминают родственники и друзья бизнесмена и депутата самоуправления Лудзенского края Андриса Любку, убитого в пятницу, 17 ноября, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
За рубежом:
До резни 7 октября у 18 тысяч палестинцев Газы было разрешение пересекать границу и отправляться на заработки в Израиль. У гастарбайтеров здесь была возможность заработать гораздо больше, чем в Газе. Теперь в Израиле палестинских работников нет. Те, кто после нападения еще находился в стране, были отправлены домой. Въезжать в Израиль жителям Газы больше нельзя.
С начала ноября в Москве проходят облавы на молодых людей призывного возраста, сообщают правозащитные проекты "Идите лесом", "Движение сознательных отказчиков" и "Призыв к совести". По их информации, людей увозят с работы и учебы, из дома и транспорта, пишет "Настоящее время".
В ходе второго испытательного запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Starship первая ступень ракеты успешно отделилась, но затем взорвалась. Связь с кораблем была потеряна.
Более полутора лет войны России против Украины - за это время Евросоюз принял 11 пакетов санкций против Москвы, готовит 12-й. Но эффективны ли они? За дискуссией экспертов следила DW.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) увеличил количество наблюдательных полетов в связи с инцидентами на границе и ввел дополнительную временную зону ограничения полетов в этом районе, которая будет действовать до полуночи воскресенья, 19 ноября. Об этом сообщает Rus.Postimees.
В ночь на субботу, 18 ноября, Украину атаковали 38 ударных российских беспилотников типа Shahed.
В пятницу, 17 ноября, стрелок открыл огонь в психиатрической больнице в американском штате Нью-Гэмпшир. Он успел убить одного человека, прежде чем был застрелен полицией, сообщили власти.
Минюст России включил в реестр «иностранных агентов» актрису Яну Троянову и издание «The Moscow Times». Кроме того, в список были включены бывший координатор «Ночлежки» Григорий Свердлин, бывший главред передачи «Кто хочет стать миллионером?», журналист Илья Бер, псковский журналист Марат Никандров и политолог Александр Морозов.
Интересное чтиво:
Российский музыкант Андрей Макаревич дал интервью об эмиграции на YouTube-канале Михаила Шаца. Видео было записано до 7 октября 2023 года, когда группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 человек в заложники.
На фоне нацистского и антисемитского скандалов в соцсети Илона Маска о приостановке размещения рекламы заявили Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures и Lionsgate, а также IBM.
В беседе с Boxing Scene легендарный боксёр Эвандер Холифилд объяснил, как украинцу Александру Усику одержать победу в предстоящем бою против британца Тайсона Фьюри.
Теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре, посетившая программу Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются"), рассказала, что получила бесчисленное количество приглашений вступить в политические партии.
Вместо Duracell с зайчиком - Opticell с мишкой. В России продолжаются переименования известных брендов, чтобы сохранить доходы и избежать санкционных проблем. Rus.Postimees изучил партизанские таланты маркетологов РФ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!