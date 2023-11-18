Главное за 18 ноября ⟩ Как отмечают праздник в Риге, какая Латвия на вкус и уникальные кадры участия самолета airBaltic в параде

Награды "Рижанин года" за выдающиеся достижения в области науки, исследований и инноваций в этом году удостоен ректор Рижского технического университета (РТУ) Талис Юхна, сообщили в Рижской думе.

В центре Риги, на улице Виландес, был замечен автомобиль с роскошным изображением бывшего баскетболиста Каспара Камбалы. Сообщается, что колесо автомобиля было заблокировано. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, присланные очевидцем TVNET вечером в пятницу, 17 ноября.

Паул Тимротс, ведущий шоу Zebra, объясняет новую тенденцию в Латвии - медленную езду по прямым дорогам.

В минувшие сутки на дорогах Латвии в результате трех дорожно-транспортных происшествий погибли четыре человека, сообщили в отделе по общественным отношениям Государственной полиции.

Отец, муж, работодатель. Таким вспоминают родственники и друзья бизнесмена и депутата самоуправления Лудзенского края Андриса Любку, убитого в пятницу, 17 ноября, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.

За рубежом:

До резни 7 октября у 18 тысяч палестинцев Газы было разрешение пересекать границу и отправляться на заработки в Израиль. У гастарбайтеров здесь была возможность заработать гораздо больше, чем в Газе. Теперь в Израиле палестинских работников нет. Те, кто после нападения еще находился в стране, были отправлены домой. Въезжать в Израиль жителям Газы больше нельзя.