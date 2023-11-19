К проекту госбюджета получено более 450 предложений

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма получила более 450 предложений ко второму чтению проекта государственного бюджета на следующий год, сообщили в пресс-службе Сейма.
Более 300 предложений подано по проекту закона о государственном бюджете и среднесрочных бюджетных рамках, а еще 150 предложений - к 19 сопровождающим бюджет законопроектам.
Предложения подали парламентские фракции, комиссии, отдельные депутаты и министерства.
Бюджетная комиссия передаст предложения Кабинету министров для получения заключения, а затем начнет их рассмотрение.
Как сообщалось, 16 ноября Сейм концептуально одобрил проект госбюджета на будущий год, а окончательно его планируется принять 7 декабря.
Согласно проекту, бюджетные доходы в следующем году составят 14,486 млрд евро, расходы - 16,212 млрд евро. Дефицит бюджета в 2024 году запланирован в размере 1,3 млрд евро, или 2,8% от валового внутреннего продукта.
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