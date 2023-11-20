Видео ⟩ Обещания в кошелек не положишь. Цены на лекарства по-прежнему высоки

Жалобы на то, что в Латвии выше цены на медикаменты, чем в обеих остальных странах Балтии, звучат уже много лет. Но до реального снижения цен так и не удалось добраться, и еще этой осенью Госконтроль указал на большую разницу цен в странах Балтии.

В обеих соседних странах для наценки ограничена оптовая плата, или определен конкретный потолок. У нас этот потолок формируется в процентном соотношении от цены производителя.

Например, на медикамент стоимостью 2000 евро латвийским крупным торговцам разрешено взимать наценку в 200 евро, тогда как в Эстонии можно взимать 6,39 евро, а в Литве - 14,48 евро.

Именно фиксированный потолок обязался ввести нынешний министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Снижение цен на лекарства он объявил своей главной работой.

Сейчас, правда, Абу Мери больше склоняется к расширению списка компенсируемых медикаментов и установлению фиксированной суммы потолка. С последним отрасль, впрочем, осторожна.

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