Главное за 30 ноября ⟩ Ратификация Стамбульской конвенции, большой пожар в Риге и как попасть в черный список

Журнал Economist выпустил новую статью о внутреннем противостоянии между политическим и военным руководством Украины, которое, по его оценке, стало только нарастать на фоне зашедшего в тупик контрнаступления.

​Российский Верховный суд признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Это уже третья за год инициатива российских властей, направленная против российского ЛГБТК+ сообщества. Теперь под угрозой преследования оказалась сама идентичность ЛГБТ-людей. Русская служба Би-би-си поговорила об этой угрозе с самими квир-людьми и экспертами в области права и рассказывает об их опасениях и прогнозах и о том, как решение Верховного суда может быть связано с президентской кампанией Владимира Путина.

У Латвии появился шанс возродить былую славу цитадели радиоэлектронного приборостроения и стать полноценным участником рынка микрочипов. В Евросоюзе вступил в силу Закон о европейских чипах (European Chips Act): Европа намерена наращивать собственное производство микроэлектроники, инвестировав в это около 43 млрд евро. Воспользуется ли Латвия шансом?

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Ирландец опубликовал в социальной сети Х (Twitter) задание из учебника своего сына. В задаче ученику нужно посчитать количество углов у полукруга. Ответ ребенка не был засчитан учителем: педагог предложил свой вариант ответа, который вызвал недоумение у пользователей Сети, и теперь люди спорят, кто прав.

С 29 ноября у AS Pasažieru vilciens (PV) начался переход на новый бренд Vivi. Теперь пользователи социальных сетей обсуждают новое название, а также предлагают свои варианты.

В рамках конкурса Baltic Wine & Drinks Awards международное жюри наградило самые дружелюбные к любителям вина рестораны стран Балтии, из которых наивысшее признание получили рижские рестораны.

В социальных сетях популярным стала запись о российской актрисе Чулпан Хаматовой. В ней утверждается, что актрисе, в прошлом году покинувшей Россию, отказали в обслуживании в рижском ресторане Čemodāns, так как она сделала заказ на русском языке. Эта история - полная выдумка.