Последний день осени принес множество важных событий - Сейм ратифицировал Стамбульскую конвенцию, на складе в Риге произошел крупный пожар, а RUS TVNET разбирался, что такое "черный список" и как туда попадают. Об этих и других новостях четверга, 30 ноября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 30 ноября ⟩ Ратификация Стамбульской конвенции, большой пожар в Риге и как попасть в черный список
Новости Латвии:
Голосами парламентского большинства Сейм сегодня, 30 ноября, принял в окончательном чтении закон о ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемой Стамбульской конвенции.
В четверг, 30 ноября, незадолго до 13 часов был получен вызов на улицу Галес в Риге, где открытым пламенем горел склад, сообщили TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
С разной степенью периодичности в латвийских СМИ появляются новости про включение в некий "черный список" каких-то российских звезд или политиков. Но что это за "черный список" такой? И как туда вообще попадают? Рассказываем в этом материале.
В середине ноября широкий резонанс получило видео, на котором видно, как владелец ресторана Мурад Юшко бьет женщину. Государственная полиция оценивает произошедшее в рамках административного процесса.
За рубежом:
Скончался Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США. Ему было ровно сто лет.
Почему грузовики из ЕС едут к последнему работающему погранпункту на севере Финляндии, несмотря на тысячи километров объезда старых маршрутов. Как меняются цены на услуги перевозчиков и по кому бьет закрытие границ. Об этом эстонскому изданию Rus.Postimees рассказал источник в отрасли РФ, связанной с обходом санкций.
Журнал Economist выпустил новую статью о внутреннем противостоянии между политическим и военным руководством Украины, которое, по его оценке, стало только нарастать на фоне зашедшего в тупик контрнаступления.
Российский Верховный суд признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Это уже третья за год инициатива российских властей, направленная против российского ЛГБТК+ сообщества. Теперь под угрозой преследования оказалась сама идентичность ЛГБТ-людей. Русская служба Би-би-си поговорила об этой угрозе с самими квир-людьми и экспертами в области права и рассказывает об их опасениях и прогнозах и о том, как решение Верховного суда может быть связано с президентской кампанией Владимира Путина.
У Латвии появился шанс возродить былую славу цитадели радиоэлектронного приборостроения и стать полноценным участником рынка микрочипов. В Евросоюзе вступил в силу Закон о европейских чипах (European Chips Act): Европа намерена наращивать собственное производство микроэлектроники, инвестировав в это около 43 млрд евро. Воспользуется ли Латвия шансом?
Интересное чтиво:
Ирландец опубликовал в социальной сети Х (Twitter) задание из учебника своего сына. В задаче ученику нужно посчитать количество углов у полукруга. Ответ ребенка не был засчитан учителем: педагог предложил свой вариант ответа, который вызвал недоумение у пользователей Сети, и теперь люди спорят, кто прав.
С 29 ноября у AS Pasažieru vilciens (PV) начался переход на новый бренд Vivi. Теперь пользователи социальных сетей обсуждают новое название, а также предлагают свои варианты.
В рамках конкурса Baltic Wine & Drinks Awards международное жюри наградило самые дружелюбные к любителям вина рестораны стран Балтии, из которых наивысшее признание получили рижские рестораны.
В социальных сетях популярным стала запись о российской актрисе Чулпан Хаматовой. В ней утверждается, что актрисе, в прошлом году покинувшей Россию, отказали в обслуживании в рижском ресторане Čemodāns, так как она сделала заказ на русском языке. Эта история - полная выдумка.
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