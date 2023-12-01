Этот день настал - зима в Латвии теперь не только за окном, но и на календаре. О главном в Латвии и мире за уходящую пятницу, 1 декабря, - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 1 декабря ⟩ РФ обвинила Латвию в "подготовке диверсанта", поиски рижских катков и новые ограничения для должников
Новости Латвии:
Бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в период с 2021 по 2023 год в среднем на оплачиваемых государством частных рейсах путешествовал с шестью сотрудниками.
С 1 декабря, вступают в силу поправки к Гражданско-процессуальному закону и Закону о Гарантийном фонде средств на содержание, запрещающие должникам Гарантийного фонда средств на содержание цессию - уступку прав требования.
По данным Центрального статистического управления, в третьем квартале среднемесячная брутто-зарплата в Латвии за полную занятость составила 1549 евро.
30 ноября, около 23:12, в полицию поступила информация о том, что в Дурбской волости на автодороге А9 при столкновении автобуса Neoplan и грузового автомобиля Volvo у автобуса сломалось зеркало заднего вида, задев находившуюся в салоне пассажирку, которая погибла.
За рубежом:
Следственный комитет РФ подтвердил задержание подозреваемого в установке самодельного взрывного устройства на железной дороге в Рязанской области, попутно указав, что он якобы проходил подготовку в Латвии.
Жизнь в Беларуси сейчас как в сталинские времена - работает КГБ, и царит абсолютная бесправность, говорит в эксклюзивном интервью TVNET+ лидер белорусской оппозиции и глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская. При этом она подтверждает, что три года белорусов не сломили и они продолжают бороться с режимом Лукашенко.
Взрыв в самом длинном тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) власти РФ признали терактом.
Интересное чтиво:
18-летний Фёдор Кулиш родился в Киеве, но из-за начавшейся полномасштабной войны в Украине вынужден был покинуть свою родную страну. Кулиш проводит под латвийским флагом свой первый сезон и уже успел завоевать несколько медалей. Поговорили с ним о фигурном катании, переезде из Украины и жизни в Латвии.
Хотя календарная зима только наступила, Латвию уже больше недели засыпает снегом и на улице стоит минусовая температура. Глядя на белые сугробы за окном, жители начинают активно интересоваться зимними развлечениями в столице - а именно уличными катками. Будет ли в этом году работать популярный каток в Lido на Краста? И какие уличные катки в Риге будут открыты для посетителей? Собрали главное о зимних развлечениях в столице.
В начале прошлой недели я с большим интересом следил за событиями в мире латвийских ресторанов, когда "Мишлен" объявил лучшие местные рестораны и раздал звезды. Это, несомненно, большое событие, так как попадание в путеводитель Michelin Guide важно не только для ресторанов, но и для всей страны в целом.
Семь устаревших латышских слов, значение которых знает не каждый. А ты знаешь? Проверь себя в тесте!
Самый праздничный зимний месяц декабрь обещает быть насыщенным и полным впечатляющих и атмосферных мероприятий.
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