Главное за 1 декабря ⟩ РФ обвинила Латвию в "подготовке диверсанта", поиски рижских катков и новые ограничения для должников

Взрыв в самом длинном тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) власти РФ признали терактом.

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18-летний Фёдор Кулиш родился в Киеве, но из-за начавшейся полномасштабной войны в Украине вынужден был покинуть свою родную страну. Кулиш проводит под латвийским флагом свой первый сезон и уже успел завоевать несколько медалей. Поговорили с ним о фигурном катании, переезде из Украины и жизни в Латвии.

Хотя календарная зима только наступила, Латвию уже больше недели засыпает снегом и на улице стоит минусовая температура. Глядя на белые сугробы за окном, жители начинают активно интересоваться зимними развлечениями в столице - а именно уличными катками. Будет ли в этом году работать популярный каток в Lido на Краста? И какие уличные катки в Риге будут открыты для посетителей? Собрали главное о зимних развлечениях в столице.

В начале прошлой недели я с большим интересом следил за событиями в мире латвийских ресторанов, когда "Мишлен" объявил лучшие местные рестораны и раздал звезды. Это, несомненно, большое событие, так как попадание в путеводитель Michelin Guide важно не только для ресторанов, но и для всей страны в целом.

Семь устаревших латышских слов, значение которых знает не каждый. А ты знаешь? Проверь себя в тесте!

Самый праздничный зимний месяц декабрь обещает быть насыщенным и полным впечатляющих и атмосферных мероприятий.