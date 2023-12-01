Самая большая ярмарка Балтии, премьеры Театра им. Чехова и Меладзе: куда пойти в декабре

Самый праздничный зимний месяц декабрь обещает быть насыщенным и полным впечатляющих и атмосферных мероприятий.
1 декабря - концерт Валерия Меладзе
Уже сегодня, 1 декабря, в "Арена Рига" с большим сольным концертом выступит Валерий Меладзе. 30 лет назад широкая публика услышала его первый хит. Сейчас на его счету десятки композиций, ставших абсолютной классикой жанра и любимых миллионами слушателей по всему миру.
Подробнее о концерте - здесь.
3 декабря - шоу иллюзиониста Аарона Кроу
3 декабря 2023 года в рижском ATTA Centre пройдет шоу иллюзиониста Аарона Кроу FearLess ("Бесстрашный"). Аарон Кроу - всемирно известный мастер ментальной магии, фокусник и исполнитель опасных трюков.
Подробнее о мероприятии - тут.
8 декабря - концерт Артура Смольянинова и группы cheLovek
8 декабря в клубе First состоится концерт латвийской группы cheLovek, фронтменом которой стал актер, автор и композитор Артур Смольянинов. В рамках концерта пройдет презентация первого EP-альбома "4" и сингла "Эльсинор".
Подробности - здесь.
9 декабря - концерт "Адвент и Праздник песни в Домском соборе"
9 декабря в 19:00 в Рижском Домском соборе состоится предрождественское музыкальное событие - концерт "Адвент и Праздник песни в Домском соборе" с участием легендарного Государственного академического хора "Латвия" под управлением дирижера Мариса Сирмайса.
12 декабря - концерт легенды мировой оперы Анне Софи фон Оттер
Анне Софи фон Оттер - явление, причем явление непостижимое. Одна из лучших певиц в истории Швеции, лауреат бесчисленного множества премий, среди которых две Grammy Award, обладательница колоссальной дискографии, созданной на протяжении четырех десятилетий, она давно могла бы почивать на лаврах и вспоминать свои триумфы на самых знаменитых сценах мира. 12 декабря в Большой гильдии в ее исполнении прозвучат Бах, Перселл, Куперен и… рождественские песни.
16 декабря - концерт "Рождественская прелюдия Инессы Галанте"
16 декабря в 19:00 в Рижском Домском соборе состоится одно из самых ожидаемых и любимых рижской публикой зимних музыкальных событий - концерт-подарок мировой оперной дивы Инессы Галанте "Рождественская прелюдия". Это событие, бесспорно, стало одной из самых светлых предновогодних традиций Латвии и визитной карточкой Риги.
Подробнее - здесь.
22 декабря - "Дон Кихот" в Риге, 26 декабря - в Резекне
Этой зимой в Риге (22 декабря, дворец культуры VEF) и в Резекне (26 декабря, зал GORS) выступят звезды Sofia Festival Ballet с представлением "Дон Кихот". Эта известная балетная труппа уже неоднократно гостила в Латвии с балетом "Щелкунчик".
Подробнее о представлении - тут.
30 декабря - симфоническое шоу Disney
30 декабря в "Арена Рига" нас ждет шедевр студии Disney "Холодное сердце" на самом большом экране Латвии в сопровождении симфонического оркестра.
В этом году "Холодное сердце" отмечает свое 10-летие, которое совпало с другой важной датой - 100-летием студии Disney. Такой двойной юбилей не мог пройти незамеченным.
Что еще?
- 3 декабря - официальное открытие рождественской ярмарки на Домской площади
В субботу, 2 декабря, начнет работу традиционная рождественская ярмарка на Домской площади. Однако официальное открытие ярмарки состоится 3 декабря в 17:00, когда на площади будет зажжена рождественская елка.
Ярмарка на Домской площади будет работать до 8 января.
- А уже с 15 по 17 декабря в Риге впервые пройдет крупнейшая в Балтии рождественская ярмарка
Всего за неделю до Рождества, с 15 по 17 декабря, в Риге впервые пройдет крупнейшая ярмарка в странах Балтии, которая соберет на международной выставке в выставочном центре "Кипсала" более 500 торговцев, ремесленников, компаний из Латвии, Литвы и Эстонии. На данный момент свое участие в мероприятии уже подтвердили 297 компаний из Латвии, 112 из Литвы и 14 из Эстонии.
Подробнее о ярмарке - здесь.
- В декабре в Театре им. Чехова ожидаются четыре премьеры
Конец года в Рижском русском театре имени Михаила Чехова будет особенно "урожайным": зрителям предложат четыре новые постановки, причем две из них - на Большой сцене.
1 декабря состоится премьера спектакля по пьесе Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы" режиссера Индры Роги.
6 декабря театр приглашает зрителей на вторую премьеру месяца - "Молоко матери" по роману Норы Икстены.
В преддверии праздников и для праздничного настроения Театр им. Чехова подготовил для своих зрителей новую музыкальную постановку на Большой сцене - концерт "Новогодняя акция!", премьера - 15 декабря.
В тот же день, 15 декабря, самых маленьких зрителей ожидает рождественский подарок - постановка "Как поймать Санта-Клауса?" на Камерной сцене.
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