Самая большая ярмарка Балтии, премьеры Театра им. Чехова и Меладзе: куда пойти в декабре

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3 декабря - официальное открытие рождественской ярмарки на Домской площади

В субботу, 2 декабря, начнет работу традиционная рождественская ярмарка на Домской площади. Однако официальное открытие ярмарки состоится 3 декабря в 17:00, когда на площади будет зажжена рождественская елка.

Ярмарка на Домской площади будет работать до 8 января.

А уже с 15 по 17 декабря в Риге впервые пройдет крупнейшая в Балтии рождественская ярмарка

Всего за неделю до Рождества, с 15 по 17 декабря, в Риге впервые пройдет крупнейшая ярмарка в странах Балтии, которая соберет на международной выставке в выставочном центре "Кипсала" более 500 торговцев, ремесленников, компаний из Латвии, Литвы и Эстонии. На данный момент свое участие в мероприятии уже подтвердили 297 компаний из Латвии, 112 из Литвы и 14 из Эстонии.

Подробнее о ярмарке - здесь.

В декабре в Театре им. Чехова ожидаются четыре премьеры

Конец года в Рижском русском театре имени Михаила Чехова будет особенно "урожайным": зрителям предложат четыре новые постановки, причем две из них - на Большой сцене.

1 декабря состоится премьера спектакля по пьесе Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы" режиссера Индры Роги.

6 декабря театр приглашает зрителей на вторую премьеру месяца - "Молоко матери" по роману Норы Икстены.

В преддверии праздников и для праздничного настроения Театр им. Чехова подготовил для своих зрителей новую музыкальную постановку на Большой сцене - концерт "Новогодняя акция!", премьера - 15 декабря.

В тот же день, 15 декабря, самых маленьких зрителей ожидает рождественский подарок - постановка "Как поймать Санта-Клауса?" на Камерной сцене.