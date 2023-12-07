Сегодня стало известно о нововведениях в налоговом законодательстве Латвии. RUS TVNET рассказывает об этом, а также об остальных важнейших событиях уходящего четверга, 7 декабря.
Главное за 7 декабря ⟩ Повышаются ставки акцизов, стрельба в российской школе и разговор с бабушкой убитой Юстине
Новости Латвии:
В четверг, 7 декабря, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону "Об акцизном налоге", подготовленные Минфином. Они предусматривают, что ставки акцизов на алкогольные напитки, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, компоненты для приготовления жидкостей, используемых в электронных курительных устройствах, табачные изделия-заменители постепенно будут повышаться с 2024 года.
Сейм принял предложенные правительством и Министерством финансов поправки к закону "О подоходном налоге с населения", которые предусматривают пересмотр со следующего года размера компенсаций и других пособий, освобожденных от подоходного налога с населения (IIN).
Во вторник выброшенный из окна мотеля в Старой Риге металлический ящик попал в 27-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы головы.
На пограничном пункте Патарниеки, который этой осенью стал единственным местом, где можно пересечь латвийско-белорусскую границу, программа Bez Tabu обнаружила внушительную очередь из грузовиков длиной в 13 километров. Водители рассказали, как они проводят свои дни.
Утром в четверг было зарегистрировано несколько инцидентов, затруднивших движение транспорта в столице.
За рубежом:
В одной из школ Брянска (Россия) была открыта стрельба, в результате два человека погибли, пятеро получили ранения.
Республиканцы в американском Сенате заблокировали попытку принять законопроект о помощи Украине.
В последнее время широкий резонанс в социальных сетях получили заявления президента России Владимира Путина о "свинском" отношении Латвии к русскоязычному населению, а некоторые пользователи соцсетей восприняли это чуть ли не как угрозу войны. Это важный момент, когда стоит оглянуться на риторику российских чиновников, направленную против Латвии, и оценить ее значение в более широком контексте.
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