Главное за 7 декабря ⟩ Повышаются ставки акцизов, стрельба в российской школе и разговор с бабушкой убитой Юстине

В одной из школ Брянска (Россия) была открыта стрельба, в результате два человека погибли, пятеро получили ранения.

​Республиканцы в американском Сенате заблокировали попытку принять законопроект о помощи Украине.

В последнее время широкий резонанс в социальных сетях получили заявления президента России Владимира Путина о "свинском" отношении Латвии к русскоязычному населению, а некоторые пользователи соцсетей восприняли это чуть ли не как угрозу войны. Это важный момент, когда стоит оглянуться на риторику российских чиновников, направленную против Латвии, и оценить ее значение в более широком контексте.

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Пару недель назад Агентство латышского языка сообщило о создании словаря фамилий. В первые часы количество желающих узнать историю своего рода было настолько большим, что сайт с трудом мог удовлетворить все запросы. Но сейчас я решил прошерстить его на предмет полезности и качества.

Прошло полгода со дня убийства семилетней Юстине Рейниковой - днем ее смерти экспертиза определила 30 апреля. Государственная полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Восточной Латгалии. Отцу Юстине Владимиру Рейникову и мачехе Сандре Рейниковой предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Что говорит о трагических событиях самый близкий человек Юстине - бабушка?

Весной двери цеха по производству продуктов питания Tactical Foodpack в эстонском Вильянди будут навсегда закрыты. Хотя маркетинг и продажи компании останутся в Эстонии, все производство будет перенесено в Хильден в Германию, поскольку там удобнее и дешевле вести производство.

Широко распространено убеждение, что быть рожденным вагинальным способом для ребенка полезнее, чем быть извлеченным из матки в результате кесарева сечения. "Проверено.Медиа" рассказывает, подтверждается ли эта позиция научными данными.

На носу Рождество, и в топе тема подарков - как для самих детей, так и для персонала детских садов. Apollo.lv собрал реакции пользователей социальной сети Х на актуальную тему.

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