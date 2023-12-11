Специальными авиарейсами пользовались и предшественники Кариньша Домбровскис и Годманис

По информации представителя Госканцелярии Санты Йиргенсоне, Домбровскис на своих этапах премьерства воспользовался специальными авиарейсами пять раз, а Годманис за время своего последнего премьерства летал таким образом три раза.

Домбровскис трижды использовал специальные авиарейсы, чтобы отправиться на заседания Европейского совета в Брюссель. В декабре 2011 года стоимость такого перелета составила 20 588 евро, в июне 2012 года - 32 107 евро, а в ноябре 2012 года - 26 412 евро. Эти рейсы были оплачены из средств бюджета Европейского союза.

Специальными авиарейсами премьеры пользовались также в 2008 и 2009 годах. Тогдашний премьер-министр Годманис в 2008 году трижды воспользовался специальными рейсами, чтобы отправиться на заседания Европейского совета, а Домбровскис в 2009 году дважды отправлялся в командировку на заседания Европейского совета, используя специальные авиарейсы. Эти полеты не организовала Госканцелярия, поэтому раскрыть стоимость полетов не может.

В свою очередь, нынешний премьер-министр Эвика Силиня воспользовалась специальным рейсом, чтобы вернуться из командировки в Брюссель 27 октября этого года, где она участвовала в заседании Евросовета. Стоимость этого рейса составила 26 756 евро, и он был оплачен из средств бюджета ЕС.

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