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Миериня: импорт российского зерна в ЕС не может продолжаться

rus.tvnet.lv/LETA
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Елена Кондратюк и Дайга Миериня
Елена Кондратюк и Дайга Миериня Фото: Reinis Inkēns, Saeima

Импорт российского зерна в Европейский союз (ЕС) не может продолжаться, поэтому работа над установлением такого запрета на уровне ЕС будет продолжена, заявила сегодня спикер Сейма Дайга Миериня на совместной пресс-конференции с вице-спикером парламента Украины Еленой Кондратюк.

По словам спикера Сейма, благодаря позиции Латвии и других стран Балтии начались дискуссии о введении такого запрета на европейском уровне. Латвийский политик также отметила, что необходимо искать решения для обеспечения доступа наиболее нуждающихся странам мира к продовольствию не через Россию, а через другие каналы, в соответствии с Продовольственной программой ООН.

Миериня также сообщила, что Сейм планирует принять заявление, осуждающее нарушение Россией прав человека - депортацию до 100 000 украинских детей в Россию.

Кондратюк приветствовала планы Сейма принять такое заявление и поблагодарила Занду Калнину-Лукашевицу за то, что она подняла этот вопрос в Совете Европы.

Она также поблагодарила латвийское общество за поддержку, о которой свидетельствует "каждый пожертвованный цент". Помимо прочего, Кондратюк высоко оценила реабилитацию украинских солдат в Латвии.

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