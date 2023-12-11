Миериня: импорт российского зерна в ЕС не может продолжаться

По словам спикера Сейма, благодаря позиции Латвии и других стран Балтии начались дискуссии о введении такого запрета на европейском уровне. Латвийский политик также отметила, что необходимо искать решения для обеспечения доступа наиболее нуждающихся странам мира к продовольствию не через Россию, а через другие каналы, в соответствии с Продовольственной программой ООН.

Миериня также сообщила, что Сейм планирует принять заявление, осуждающее нарушение Россией прав человека - депортацию до 100 000 украинских детей в Россию.

Кондратюк приветствовала планы Сейма принять такое заявление и поблагодарила Занду Калнину-Лукашевицу за то, что она подняла этот вопрос в Совете Европы.

Она также поблагодарила латвийское общество за поддержку, о которой свидетельствует "каждый пожертвованный цент". Помимо прочего, Кондратюк высоко оценила реабилитацию украинских солдат в Латвии.

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