Началась продажа билетов на игры сборной Латвии по хоккею в "Арена Рига"

Билеты можно приобрести на сайте: www.passportix.eu/hokejs

Сборные Латвии и Финляндии сыграют друг с другом 10 и 11 апреля. Обе игры начнутся в 19:30.

В свою очередь, матчи между Латвией и Норвегией пройдут 3 и 4 мая. Поединок 3 мая начнётся в 19:30, а 4 мая игра состоится в 16:00.

Билеты на эти игры можно приобрести в шести различных ценовых категориях. В зависимости от сектора цена одного билета составит 5, 10, 15, 20, 25 и 39 евро.

Дети в возрасте от 7 до 17 лет, а также пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могут купить билеты со скидкой 50% - 2,50 евро, 5 евро, 7,50 евро, 10 евро, 12,50 евро и 19,50 евро.

Вход на игры в "Арена Рига" будет бесплатным для детей до 6 лет в сопровождении взрослого (не занимая отдельное место).

Это будут единственные четыре проверочных матча сборной Латвии по хоккею в "Арена Рига" перед чемпионатом мира 2024 года в Праге и Остраве.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!