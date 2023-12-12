Президент турецкого футбольного клуба арестован после нападения на рефери. Матчи чемпионата Турции приостановлены

«Матчи во всех лигах отложены на неопределенный срок. Это нападение – позор для всего турецкого футбола», – заявил президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Мехмет Бюкекши.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал происшествие абсолютно неприемлемым и заявил, что насилию не должно быть место ни в спорте, ни в обществе.

«Чтобы наслаждаться игрой, судьи, игроки, болельщики и персонал должны быть в безопасности, защищены, и я призываю соответствующие власти обеспечить строгое соблюдение этого правила на всех уровнях», – сказал Инфантино.

37-летний Халил Умут Мелер – один из самых востребованных турецких арбитров. Он также входит в число наиболее известных судей в реестре UEFA и часто приглашается судить международные матчи под эгидой FIFA.

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Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сказал, что шокирован тем, что произошло, и желает Мелеру скорейшего выздоровления.

«Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не позволим насилию пролезть в турецкий спорт», – заявил Эрдоган.

Клуб «Анкарагюджю» выпустил заявление, в котором выразил сожаление по поводу действий своего президента.

«Мы опечалены инцидентом. Мы приносим извинения турецким футбольным болельщикам и всему спортивному сообществу за то, что произошло после матча на стадионе», – говорится в заявлении.

Клуб «Ризеспор» также выразил поддержку арбитру Мелеру: «Мы передаем наши добрые пожелания всему судейскому сообществу, особенно судье матча Халилу Умуту Мелеру, скорейшего ему выздоровления».

«Футбольные матчи – это не война, в них не должно быть смертельного конца. Не могут все команды одновременно стать чемпионами. Мы все должны это понять. Мы призываем каждого нести свою часть ответственности», – сказал глава Турецкой футбольной федерации Мехмет Бюкекши.

Он обещает, что менеджеры «Анкарагюджю» и сам клуб понесут суровое наказание.

По мнению TFF, для столь «бесчеловечного и подлого нападения» давно создавались предпосылки.

«Безответственные заявления президентов клубов, менеджеров, тренеров и телевизионных комментаторов в адрес арбитров проложили путь к сегодняшнему нападению», – говорится в заявлении федерации.