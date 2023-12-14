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Журналисты выбрали лучшего футболиста Латвии

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Янис Икауниекс
Янис Икауниекс Фото: Sanita Ieva Sparāne (RFS)

Янис Икауниекс был признан лучшим футболистом Латвии 2023 года в голосовании местных спортивных журналистов, которое было организовано футбольными обозревателями Эдмундом Новицкисом и Илваром Косцинкевичем. Результаты голосования были опубликованы на портале sportacentrs.com.

В этом году Икауниекс продуктивно провёл вторую половину сезона, и именно он заработал и реализовал 11-метровый удар, который обеспечил команде RFS чемпионский титул в последнем туре чемпионата Латвии. Также Икауниекс забил гол в единственном победном для сборной Латвии матче в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года (2:0 против Армении).

Отметим, что Янис Икауниекс впервые был признан футболистом года по версии латвийских журналистов. За десять лет существования подобного опроса он ни разу не занимал место выше третьего, в отличие от своего брата Дависа, который был выбран лучшим в 2018 году.

Второе место в голосовании в этом году занял Кристерс Тоберс, центральный защитник "Грассхоппер" из Цюриха, ставший в этом году капитаном сборной Латвии по футболу и постоянным игроком швейцарской команды.

В голосовании Икауниекс и Тоберс получили 47 первых мест из 51. Икауниекс 21 раз занял первое место и набрал 268 очков, а Тоберса признали лучшим 26 респондентов, и в общей сложности он набрал 248 очков. Третьим со 110 очками стал полузащитник польского "Видзева" Андрей Цыганик.

С подробными результатами голосования можно ознакомиться здесь.

Напомним, Латвийская федерация футбола (ЛФФ) объявит лучшего футболиста года в эту пятницу, 15 декабря.

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