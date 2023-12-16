Лучшими футболистами Латвии признаны Икауниекс и Шевцова

Лучшим футболистом Латвии 2023 года впервые был признан полузащитник Янис Икауниекс. 28-летний футболист в уходящем году забил один гол в восьми матчах за национальную сборную Латвии, а также помог столичному RFS завоевать чемпионский титул. На счету Икауниекса 15 голов в 22 матчах чемпионата Латвии.

В голосовании за лучшего футболиста года Икауниекс обошёл защитника "Грассхоппер" из Цюриха Кристерса Тоберса.

Янис Икауниекс, помимо звания лучшего футболиста года, был также признан лучшим полузащитником и лучшим игроком чемпионата Латвии.

Лучшей футболисткой Латвии в седьмой раз была признана Ольга Шевцова, которая выступает за турецкий "Фенербахче". 31-летняя Шевцова признавалась лучшей футболисткой страны в 2011, 2013, 2017, 2018, 2019 и 2022 годах. В этом году на её счету восемь матчей и четыре забитых мяча в составе национальной команды. Её ближайшей преследовательницей в голосовании была Карлина Миксоне.

Две награды получил наставник RFS Виктор Мороз, который был признан лучшим тренером Латвии и лучшим тренером чемпионата Латвии. Лучшим женским тренером назвали Райво Варажинскиса.

Лучшим футзалистом был назван Артём Козловскис, приз лучшему игроку в пляжный футбол достался Эдгару Рубенису, а лучшими молодыми футболистами были названы Эдуард Дашкевич и Анния Габриела Андерсоне.

Второй год подряд лучшим арбитром был признан Эдгар Мальцев, а награда ассистента в 12-й раз в карьере досталась Харалду Гудерманису. Лучшим арбитром среди женщин третий раз подряд и четвёрты раз в карьере была названа Елена Ермолаева, а ассистентом - Лига Дидрике, которая удостоилась этой награды в шестой раз подряд.

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