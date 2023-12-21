Фото ⟩ В пятницу начнут курсировать первые электробусы Rīgas satiksme

Электробусы начнут курсировать по 26-му, 33-му и 57-му автобусным маршрутам, а в выходные дни будут курсировать по маршрутам номер 9, 20 и 26.

Автопарк Rīgas satiksme пополнен 35 электробусами Solaris, которые сейчас постепенно начинают перевозить пассажиров в Риге. С получением новых автобусов Rīgas satiksme в долгосрочной перспективе снизит эксплуатационные расходы, а в городе снизится уровень вредных выбросов и шума. Пассажирам в новых автобусах будет обеспечен повышенный уровень комфорта, в том числе появится возможность произвести зарядку смартфонов.

Галерея: В Ригу доставлены первые электробусы Rīgas satiksme

Покупка электробусов осуществлена в рамках проекта, софинансируемого Фондом сплочения Европейского союза. Максимальная договорная сумма на приобретение первых 35 электробусов составила 19,2 млн евро без налога на добавленную стоимость с привлечением софинансирования Фонда сплочения ЕС.

При этом максимальная договорная сумма, запланированная на приобретение дополнительных 17 электробусов, составляет 9,3 млн евро без налога на добавленную стоимость. Закупку этих электробусов планируется осуществить с привлечением софинансирования Фонда оздоровления Евросоюза. Но решение о покупке этих 17 электробусов еще будет принято.

В конкурсе на поставку электробусов и запчастей к ним победителем признано Solaris Bus & Coach SP. z o.o..

Оборот Rīgas satiksme в 2022 году увеличился на 5% - с 161,12 млн евро в 2021 году до 168,7 млн евро в прошлом году. Прибыль предприятия в 2022 году сократилась более чем в два раза и составила 1,25 млн евро.

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