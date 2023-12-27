В Эстонии находятся по меньшей мере 10 000 потенциальных украинских солдат

"Начиная с 21 сентября 2022 года, статус временной защиты в этой же возрастной группе получили 3229 мужчин", - ответили в PPA.

При этом в Департаменте полиции и погранохраны отметили, что назвать точное количество мужчин украинцев в Эстонии невозможно, т.к. есть лица, которые находятся в Эстонии на основании других документов и права пребывания.



Также следует учитывать, что граждане Украины могут сейчас находиться в Эстонии и без заявлений о статусе временной защиты, и, соответственно, PPA не может утверждать, что предоставленные данные точны на 100%.



"По сути, у нас отсутствует информация о тех гражданах Украины, которые не получали статус временной защиты или международной защиты, не подавали заявление на получения карты вида на жительство и не контактировали с Департаментом полиции и погранохраны", - пояснили в PPA.

В пятницу 22 декабря в МВД Эстонии Rus.Postimees заявили, что "у Украины нет законных оснований запрашивать о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать".

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел - прим.ред.) об этом не просила", - уточнили тогда в МВД.