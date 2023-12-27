В Эстонии находятся по меньшей мере 10 000 потенциальных украинских солдат

В Департаменте полиции и погранохраны рассказали Rus.Postimees, что посчитать точное количество мужчин - граждан Украины, которые находятся в Эстонии, невозможно. Ранее глава МВД Ляэнеметс заявил, что Эстония готова помочь Украине с мобилизацией.
На фоне обсуждения в Украине и украинцами, которые выехали из страны, законопроекта, меняющего порядок призыва на службу в Вооруженные силы Украины, Rus.Postimees узнал, сколько в Эстонии находится потенциальных призывников и резервистов ВСУ.
В начале осени в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщали Rus.Postimees, что количество совершеннолетних украинцев мужчин в Эстонии составляло 7 571 человек. По данным на конец декабря 2023 года эта цифра заметно выросла.
"По нашим данным, в период с 10 марта 2022 года по 24 декабря 2023 года статус временной защиты получили 50 337 граждан Украины. Из них совершеннолетних мужчин - 10 112", - сообщили Rus.Postimees в PPA в понедельник, 27 декабря.
В Департаменте полиции и погранохраны уточнили, что из этих десяти тысяч к возрастной группе 25-60 лет относятся 6725 человек.
Ранее именно на возрастную группу 20-60 лет как на тех, кого военное руководство Украины было бы радо снова увидеть дома, указал министр обороны Рустем Умеров.
Отдельно Rus.Postimees уточнил, сколько мужчин граждан Украины обратились за легальным статусом в Эстонии после объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года.
"Начиная с 21 сентября 2022 года, статус временной защиты в этой же возрастной группе получили 3229 мужчин", - ответили в PPA.
При этом в Департаменте полиции и погранохраны отметили, что назвать точное количество мужчин украинцев в Эстонии невозможно, т.к. есть лица, которые находятся в Эстонии на основании других документов и права пребывания.
Также следует учитывать, что граждане Украины могут сейчас находиться в Эстонии и без заявлений о статусе временной защиты, и, соответственно, PPA не может утверждать, что предоставленные данные точны на 100%.
"По сути, у нас отсутствует информация о тех гражданах Украины, которые не получали статус временной защиты или международной защиты, не подавали заявление на получения карты вида на жительство и не контактировали с Департаментом полиции и погранохраны", - пояснили в PPA.
В пятницу 22 декабря в МВД Эстонии Rus.Postimees заявили, что "у Украины нет законных оснований запрашивать о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать".
"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел - прим.ред.) об этом не просила", - уточнили тогда в МВД.
В тот же день глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен официально сообщить украинским властям, что если они хотят призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить соответствующий договор с Украиной.
"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", - сказал министр внутренних дел Эстонии накануне Рождества.
В свою очередь министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.
Ранее в декабре президент Владимир Зеленский сообщил о планах военного руководства Украины призвать в армию еще 400-500 тысяч человек.
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