Видео ⟩ До 1000 выстрелов в минуту. Украина получила от Германии новую систему ПВО

Германия в четверг, 4 января, сообщила о поставке Украине немецкой системы противовоздушной обороны Oerlikon Skynex. Поставка стала частью нового пакета помощи Германии Украине.

Skynex, которую производит немецкая компания Rheinmetall, - система близкого радиуса действия, предусмотренная для уничтожения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Одно из ее преимуществ - относительно дешевые боеприпасы.

Одними из наиболее важных компонентов системы являются "пакет датчиков, пакет стрелков и пакет команд и управления", говорится в видеоролике, размещенном на YouTube компанией Rheinmetall.

Видео: Rheinmetall о системе ПВО Oerlikon Skynex

Система также оснащена радаром захвата целей X-TAR3D, способным идентифицировать воздушные угрозы на дальности в 31 милю (50 километров), говорится в видеоролике. Радар может классифицировать и идентифицировать цели в воздухе и предоставляет "трехмерные данные о сопровождении цели".

Система способна делать по цели до 1000 выстрелов в минуту.

Оружие оснащено радарами сопровождения, теле- и инфракрасными камерами, а также лазерными дальномерами, поражающими цели на расстоянии около 4 километров.

Как указывает Business Insider, система Skynex также дешевле других систем ПВО. В заявлении от декабря 2022 года Rheinmetall объявила, что поставляет международному партнеру две системы ПВО Skynex на сумму примерно 182 миллиона евро (200 миллионов долларов). Для сравнения, каждая система защиты Patriot стоит 1,1 миллиарда долларов.

Уже сообщалось, что Германия передала Украине новейшую партию вооружения, в которую также входит ЗРК Skynex.

Помимо Skynex, в пакет помощи также входят боеприпасы и ракеты для систем ПВО.

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