В возрасте 78 лет умер чемпион мира по футболу Франц Беккенбауэр

Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

"С глубокой печалью сообщаем, что Франц Беккенбауэр мирно скончался во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи", - цитирует Spiegel сообщение семьи Беккенбауэра.

За свою карьеру он больше всего запомнился выступлениями за мюнхенскую "Баварию" и сборную ФРГ.

С "Баварией" он выиграл три чемпионата Западной Германии, три европейских Кубка чемпионов, а также Кубок кубков и Межконтинентальный кубок.

Также Беккенбауэр был трехкратным чемпионом США в составе "Космоса" и чемпионом ФРГ в составе "Гамбурга".

Со сборной ФРГ Беккенбауэр выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972-го. В 1990 году он победил на ЧМ со сборной объединенной Германии в качестве тренера - став, таким образом, вторым человеком в мире (после бразильца Марио Загалло), которому удалось выиграть турнир и как игроку и как тренеру.

Беккенбаэур считается одним из лучших защитников в истории футбола. Он единственный игрок этой позиции, который дважды становился обладателем "Золотого мяча" (1972, 1976).

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