Литовский министр: транзит российского зерна через Латвию - большая проблема

По его словам, этот вопрос планируется обсудить в среду, 17 января, на дистанционной встрече с министром сообщения Латвии Каспарсом Бришкенсом и министром климата Эстонии Кристеном Михалом.

"Очень конкретный вопрос - это транспортировка российского зерна, например, через страны Балтии. В Литве это несущественный вопрос, объемы очень незначительные, но в Латвии это все же большая проблема", - сказал журналистам Скуодис.

В декабре председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас заявил, что российское зерно в больших объемах перевозится транзитом через Латвию, а часть этого зерна попадает и в Литву.

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас тогда заявил, что российское зерно транспортируется через латвийские порты, но не доходит до Клайпедского порта. Однако он не исключил, что российское зерно может быть импортировано путем подделки документов о его происхождении. По мнению Навицкаса, правительство Латвии должно принять меры.

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