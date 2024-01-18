Главное за 18 января ⟩ Латвия разрывает договор с РФ, запрет на грузовики в центре Риги и выгодно ли покупать акционные товары

Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению, известного в миру как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Когда-то к сказанному одним из самых популярных украинских общественных деятелей, внештатным советником Офиса президента Алексеем Арестовичем прислушивались миллионы людей не только в Украине, но и в странах Балтии. Однако потом он стал изгоем, на которого украинское сообщество смотрит с глубоким недоверием. Хотя Арестович в настоящий момент проживает заграницей, он заявил свою кандидатуру на следующие выборы президента Украины.

В 2024 году у России закончатся деньги на удержание экономики страны в управляемом состоянии, считает премьер-министр РФ в 2000-2004 годах Михаил Касьянов. Впрочем, есть важные "но", о которых экономист рассказал Rus.Postimees.

Проблемы с демократией в Венгрии и злоупотребление правом вето со стороны премьера Орбана - основания для лишения Будапешта права голоса в ЕС, считает большинство в Европарламенте.

Защитники Украины удачно уничтожили очередной самый современный российский танк Т-90М "Прорыв". На этот раз уничтожить цель помогла западная техника - две БМП Bradley.

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Музыкант Лаурис Рейникс встретил год в экзотических местах, наслаждаясь солнцем и теплом. Однако по пути домой впечатления ему подпортил airBaltic, о чем музыкант и рассказал в соцсетях.

"Это билет в один конец", - сказала про свой отъезд из РФ в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" кинокритик Зинаида Пронченко. Она также отметила, что жалеет, что год назад дала интервью Ксении Собчак.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) провел мониторинг пищевых продуктов и выяснил, не вводят ли производители в заблуждение покупателей, манипулируя с упаковкой и весом нетто?

Бегунья Агате Цауне и вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Шилов в среду на церемонии "Награды Трех звезд" в Риге были признаны лучшими спортсменами Латвии 2023 года.

Перед первым в сезоне турниром Большого шлема - Открытым чемпионатом Австралии по теннису - Ассоциация тенниса Соединенных Штатов опубликовала фотографию со всеми американскими теннисистами, выступающими на турнире. Позже после резкой критики фотография была удалена.

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