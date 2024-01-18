Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - Сейм принял закон о денонсации договора с Россией о правовой помощи, подробности взрыва в Екабпилсе, а также исследование PTAC о манипуляции торговцев с упаковкой и весом нетто. Об этих и других новостях четверга, 18 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 18 января ⟩ Латвия разрывает договор с РФ, запрет на грузовики в центре Риги и выгодно ли покупать акционные товары
Новости Латвии:
Сегодня Сейм принял в окончательном чтении закон о денонсации договора с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
В Риге внесены существенные изменения в организацию дорожного движения, согласно которым движение грузовых автомобилей через центр города будет запрещено, сообщили в управлении по коммуникации Рижской думы.
Утром в среду в Екабпилсе прогремел взрыв, потрясший окна зданий в округе улицы Виестура. Окружающие звонили пожарным и сообщали о дыме, поднимающемся из местного торгового центра. Когда прибыли оперативные службы, одному из работников помочь уже было нельзя, сообщает передача Degpunktā.
В программе Латвийского телевидения 4. studija рассказали, что происходит с продуктами на Рижском центральном рынке, у которых истек срок годности.
В соцсетях распространяется фотография со станции техосмотра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Портал TVNET связался с CSDD, чтобы выяснить детали произошедшего.
За рубежом:
Более 10 российских компаний с "большим объемом работ в своем секторе" решили покинуть юрисдикцию Кипра, сообщает местное издание Phileleftheros. Ожидается, что в будущем за ними последуют и другие.
Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению, известного в миру как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Когда-то к сказанному одним из самых популярных украинских общественных деятелей, внештатным советником Офиса президента Алексеем Арестовичем прислушивались миллионы людей не только в Украине, но и в странах Балтии. Однако потом он стал изгоем, на которого украинское сообщество смотрит с глубоким недоверием. Хотя Арестович в настоящий момент проживает заграницей, он заявил свою кандидатуру на следующие выборы президента Украины.
В 2024 году у России закончатся деньги на удержание экономики страны в управляемом состоянии, считает премьер-министр РФ в 2000-2004 годах Михаил Касьянов. Впрочем, есть важные "но", о которых экономист рассказал Rus.Postimees.
Проблемы с демократией в Венгрии и злоупотребление правом вето со стороны премьера Орбана - основания для лишения Будапешта права голоса в ЕС, считает большинство в Европарламенте.
Защитники Украины удачно уничтожили очередной самый современный российский танк Т-90М "Прорыв". На этот раз уничтожить цель помогла западная техника - две БМП Bradley.
Интересное чтиво:
Музыкант Лаурис Рейникс встретил год в экзотических местах, наслаждаясь солнцем и теплом. Однако по пути домой впечатления ему подпортил airBaltic, о чем музыкант и рассказал в соцсетях.
"Это билет в один конец", - сказала про свой отъезд из РФ в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" кинокритик Зинаида Пронченко. Она также отметила, что жалеет, что год назад дала интервью Ксении Собчак.
Центр по защите прав потребителей (PTAC) провел мониторинг пищевых продуктов и выяснил, не вводят ли производители в заблуждение покупателей, манипулируя с упаковкой и весом нетто?
Бегунья Агате Цауне и вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Шилов в среду на церемонии "Награды Трех звезд" в Риге были признаны лучшими спортсменами Латвии 2023 года.
Перед первым в сезоне турниром Большого шлема - Открытым чемпионатом Австралии по теннису - Ассоциация тенниса Соединенных Штатов опубликовала фотографию со всеми американскими теннисистами, выступающими на турнире. Позже после резкой критики фотография была удалена.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!