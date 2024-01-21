Главное за 21 января ⟩ Отзовут оппозиционных депутатов, пропагандисты Кремля полны оптимизма и мошенники подключаются к компьютерам латвийцев

Рижское самоуправление откажется от сотрудничества с потенциальным инвестором развития Андрейсалы Мохамедом Али Алаббаром, если обнаружится его связь с Беларусью, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

За рубежом:

Телепередачи прошлой недели показали, что российские пропагандисты настроены очень оптимистично и самодовольно, и, к сожалению, на сей раз на это есть серьезные основания. 2023 год оказался неудачным для украинцев на фронте.

В Ленинградской области в ночь на воскресенье, 21 января, произошло возгорание на газовом терминале компании "Новатэк" в морском торговом порту Усть-Луги. В результате повреждено крупное газохранилище. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал, проведена эвакуация персонала. Глава региона не уточнил причину пожара.

Минобороны России выступило с заявлением, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. В воскресенье, 21 января, армия Украины подтвердила, что покинула село, однако отметила, что украинские военные отошли "на более подготовленные рубежи", сообщает "Украинская правда".

Возглавляемая США авиабаза Айн аль-Асад в Ираке, которую используют силы международной коалиции, подверглась ракетной атаке. В результате удара пострадали несколько американских солдат, пишет "Медуза".

14 января над Азовским морем ВСУ сбили российский самолет Ил-22М, в результате обстрела самолета погиб командир экипажа майор Виктор Климов, подтвердили в воскресенье, 21 января, в России.

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