Последний выходной день принес нам множество важных событий - в Сейме предлагают отозвать с должностей руководителей или постоянных членов международных делегаций оппозиционных депутатов, мошенники подключаются к компьютерам жителей Латвии, чтобы генерировать криптовалюту, а российские пропагандисты полны оптимизма. Об этих и других новостях воскресенья, 21 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 21 января ⟩ Отзовут оппозиционных депутатов, пропагандисты Кремля полны оптимизма и мошенники подключаются к компьютерам латвийцев
Новости Латвии:
Депутаты правящей коалиции Сейма предлагают отозвать с должностей руководителей или постоянных членов международных делегаций оппозиционных депутатов Эдмунда Тейрумниекса (Национальное объединение), Александра Кирштейнса (Национальное объединение) и Лауриса Лизбовскиса ("Объединенный список"), в дальнейшем они могут остаться в составе делегаций в должности представителей или заместителей представителей, сообщает агентство LETA.
За 11 месяцев прошлого года в Латвии у клиентов четырех крупных банков в интернете выманили более 11 миллионов евро. Однако кроме прямого выманивая денег мошенники используют и другие способы. Можно же украсть личные данные или же, как оказывается, подключаться к компьютерам людей, чтобы генерировать криптовалюту, сообщает передача Латвийского телевидения Panorāma.
В субботу, 20 января, около 8:00 утра в Риге на улице Даугавгривас мужчина на автомобиле Lexus и по неизвестным причинам въехал в открытую канализационную шахту. В результате дорожно-транспортного происшествия никто физически не пострадал.
18 января сотрудники Государственной полиции совместно с сотрудниками Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) проверили техническое состояние автомобилей в Риге. Было проверено 244 автомобиля и зафиксировано более десяти нарушений. Наименьшая зафиксированная глубина протектора составила всего 0,80 мм, сообщает TV3 Ziņas.
Рижское самоуправление откажется от сотрудничества с потенциальным инвестором развития Андрейсалы Мохамедом Али Алаббаром, если обнаружится его связь с Беларусью, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
За рубежом:
Телепередачи прошлой недели показали, что российские пропагандисты настроены очень оптимистично и самодовольно, и, к сожалению, на сей раз на это есть серьезные основания. 2023 год оказался неудачным для украинцев на фронте.
В Ленинградской области в ночь на воскресенье, 21 января, произошло возгорание на газовом терминале компании "Новатэк" в морском торговом порту Усть-Луги. В результате повреждено крупное газохранилище. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал, проведена эвакуация персонала. Глава региона не уточнил причину пожара.
Минобороны России выступило с заявлением, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. В воскресенье, 21 января, армия Украины подтвердила, что покинула село, однако отметила, что украинские военные отошли "на более подготовленные рубежи", сообщает "Украинская правда".
Возглавляемая США авиабаза Айн аль-Асад в Ираке, которую используют силы международной коалиции, подверглась ракетной атаке. В результате удара пострадали несколько американских солдат, пишет "Медуза".
14 января над Азовским морем ВСУ сбили российский самолет Ил-22М, в результате обстрела самолета погиб командир экипажа майор Виктор Климов, подтвердили в воскресенье, 21 января, в России.
Интересное чтиво:
Британской самке спаниеля по имени Ариэль, которая родилась с шестью лапами, успешно удалили лишние конечности. 11-недельного щенка нашли брошенным у универмага в английском графстве Пемброкшир в сентябре прошлого года, и новость об этом попала на первые полосы газет.
В воскресенье, 21 января, в Риге, в Бикерниекском лесу и в Анниньмуйже, зажгут световые тропы, сообщает агентство LETA.
Фамилия "фон Эрих" - неоднозначная. Она связана с несколькими титулами в реслинге, захватывающими кадрами и яркими личностями, однако есть у нее и привкус трагедии - из пяти братьев фон Эрих, которые с 70-х по 90-е годы XX века появлялись в трансляциях реслинга, от преждевременной смерти спасся лишь один. Портал Apollo.lv обобщил историю династии знаменитых бойцов и информацию о трагических обстоятельствах смерти каждого фон Эриха.
Когда люди думают о приобретении электромобиля, они указывают на преимущества, например, на возможность ездить по полосе общественного транспорта. Однако и на это есть различные ограничения, которые выясняла передача Zebra.
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