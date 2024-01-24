Ринкевич поддерживает одностороннее решение Латвии запретить импорт в страну российского зерна

"Какое-то время назад казалось, что многие вещи невозможно будет включить в пакеты санкций против России. Например, если говорить о нефтепродуктах, то сейчас они попадают под санкции. На все нужно время. Дискуссия только началась, и страны Балтии выразили политическую поддержку и готовность обсуждать запрет на импорт зерна", - подчеркнула Силиня.

По словам премьера, необходимо добиться такой же поддержки на уровне политических дискуссий и есть поддержка в ЕС для включения этих вопросов в повестку дня, что следует оценивать положительно. Силиня поручила Министерству земледелия, Министерству экономики, Министерству сообщения и Министерству финансов провести максимально точные расчеты влияния этого зерна на Латвию, чтобы понять, возможно ли отделить его от других сельскохозяйственных товаров, чтобы можно было вести конкретные дискуссии о зерне.

По ее мнению, лучшим и наиболее действенным решением было договориться не на бумаге, а фактически - если бы в ЕС удалось договориться о санкциях, импорт такого зерна был бы невозможен. Силиня также сказала, что принятие европейских санкционных пакетов всегда занимает время, страны ЕС тоже должны обсудить в своих парламентах эти вопросы. Когда это произойдет, можно будет перейти к более предметной дискуссии на уровне лидеров ЕС, подчеркнула премьер-министр.

Как сообщалось, по данным Минземледелия, Латвия является вторым крупнейшим импортером российской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в ЕС после Испании. С января по октябрь 2023 года Латвия импортировала 12% от общей стоимости импорта ЕС из России.

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