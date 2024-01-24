Президент Латвии Эдгар Ринкевич поддерживает одностороннее решение Латвии запретить импорт в страну российского зерна, не дожидаясь совместного решения Европейского союза (ЕС), заявил советник президента Мартиньш Дрегерис.
Президент в среду встретился в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней. На пресс-конференции Ринкевич заявил журналистам, что вопрос об импорте российского зерна обсуждался с премьером. Во время встречи Силиня проинформировала президента о работе, которую сейчас проводит Кабинет министров.
"Если смотреть с двух сторон, то при торговле таким образом поддерживается российская военная машинерия и оказывается влияние на наших крестьян. Будем честны.
Можно подготовить документы, в которых написано, что это российское зерно, но очевидно, что часть из него украдена на территории Украины, которая сейчас временно оккупирована Россией", - заявил Ринкевич.
Он обратил внимание на то, что значительное число стран ЕС не хочет запрещать, например, торговлю минеральными удобрениями, различного рода продовольственными товарами, зерном с Россией, поэтому включить запрет на импорт зерна в санкционный список затруднительно.
Президент подчеркнул, что в его распоряжении еще нет последних данных об объемах торговли в регионе, они подготавливаются, однако на данный момент известно, что Латвия импортировала российские продукты на сумму 280 млн евро, Эстония - 34 млн евро, Литва - 123 млн евро, а Польша - 221 млн евро.
"Напоминаю, что это не самые свежие данные, но они показывают, что ситуация региональная. Я поддерживаю премьер-министра - надо начать работу над тем, чтобы этот процесс решался как на национальном, так и на европейском уровне. С транзитом ситуация другая. Там существуют геополитические соображения, которые следует обсуждать. Если мы будем достаточно активны в дискуссиях по этим вопросам, какие-то шаги будут", - сказал президент.
Ринкевич подчеркнул, что если посмотреть на объемы торговли, есть еще более серьезная проблема - обход санкций с так называемыми третьими странами. Президент сознательно не назвал страны.
По его мнению, ЕС даже близко не подошел к решению проблемы третьих стран. Президент подчеркнул, что страны Балтии активны в этом вопросе, однако это не самая простая дискуссия с европейскими партнерами. Ринкевич заявил, что он открыт для идей, которые ограничивают торговлю и снижают любого рода зависимость от России и Беларуси. Он также подчеркивает, что Россия использует продовольствие и минеральные удобрения в качестве гибридного оружия. По мнению президента, это не является жестом гуманитарной благотворительности России для стран "глобального юга".
В свою очередь, премьер-министр на пресс-конференции напомнила, что Латвия была первой страной, которая со своей общей национальной государственной позиции и на уровне Кабинета министров, и Сейма делегировала обсуждение вопроса об импорте российского зерна в ЕС, сделав на нем акцент как на проблеме.
"Какое-то время назад казалось, что многие вещи невозможно будет включить в пакеты санкций против России. Например, если говорить о нефтепродуктах, то сейчас они попадают под санкции. На все нужно время. Дискуссия только началась, и страны Балтии выразили политическую поддержку и готовность обсуждать запрет на импорт зерна", - подчеркнула Силиня.
По словам премьера, необходимо добиться такой же поддержки на уровне политических дискуссий и есть поддержка в ЕС для включения этих вопросов в повестку дня, что следует оценивать положительно. Силиня поручила Министерству земледелия, Министерству экономики, Министерству сообщения и Министерству финансов провести максимально точные расчеты влияния этого зерна на Латвию, чтобы понять, возможно ли отделить его от других сельскохозяйственных товаров, чтобы можно было вести конкретные дискуссии о зерне.
По ее мнению, лучшим и наиболее действенным решением было договориться не на бумаге, а фактически - если бы в ЕС удалось договориться о санкциях, импорт такого зерна был бы невозможен. Силиня также сказала, что принятие европейских санкционных пакетов всегда занимает время, страны ЕС тоже должны обсудить в своих парламентах эти вопросы. Когда это произойдет, можно будет перейти к более предметной дискуссии на уровне лидеров ЕС, подчеркнула премьер-министр.
Как сообщалось, по данным Минземледелия, Латвия является вторым крупнейшим импортером российской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в ЕС после Испании. С января по октябрь 2023 года Латвия импортировала 12% от общей стоимости импорта ЕС из России.
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