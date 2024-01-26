Пт, 26.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ В районе Рижской ГЭС у военной техники союзников возникли технические проблемы

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video

В пятницу, 26 января, в районе Рижской ГЭС сломалась военная техника, сообщил порталу TVNET Sadursme.

На присланном Sadursme очевидцем видео видно, что в районе Рижской ГЭС на обочине стоит очередь из четырех транспортных средств - две машины военной полиции и два похожих на военные грузовика.

Национальные вооруженные силы подтвердили порталу TVNET, что у военной техники сил союзников возникли кратковременные технические проблемы, которые были устранены.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх