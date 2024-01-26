Видео ⟩ В районе Рижской ГЭС у военной техники союзников возникли технические проблемы

В пятницу, 26 января, в районе Рижской ГЭС сломалась военная техника, сообщил порталу TVNET Sadursme.
На присланном Sadursme очевидцем видео видно, что в районе Рижской ГЭС на обочине стоит очередь из четырех транспортных средств - две машины военной полиции и два похожих на военные грузовика.
Национальные вооруженные силы подтвердили порталу TVNET, что у военной техники сил союзников возникли кратковременные технические проблемы, которые были устранены.
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