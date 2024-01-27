Rīgas satiksme запретили заказать охранные услуги за 2,5 млн евро

В ходе закупки поступили жалобы в связи с предложением одного из претендентов - SIA Evor Latvija. В них отмечено, что Evor Latvija, возможно, подал необоснованно дешевое предложение.

По мнению БНЗ, жалоба обоснована, поэтому Rīgas satiksme запрещено заключать договор.

Как агентство LЕТА выяснило в Rīgas satiksme, предполагаемая максимальная цена договора составляет 2,5 млн евро без налога на добавленную стоимость и всю сумму целиком можно не расходовать.

С учетом решения БНЗ предприятие запросило дополнительные разъяснения по предлагаемым ценам. После их рассмотрения будет оценено поданное претендентом обоснование и принято решение.

В компании пояснили, что за последние годы во многих регионах был сокращен объем физической охраны, но, учитывая, что в парках и депо предприятия хранятся крупные материальные ценности, от физической охраны отказаться полностью нельзя. Поэтому Rīgas satiksme в конце прошлого года объявило закупку на охранные услуги сроком на три года.

Как сообщалось, в 2022 году оборот Rīgas satiksme составил 168,703 млн евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль предприятия снизилась на 58,9% до 1,25 млн евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также обслуживает автостоянки на обочинах улиц города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума. Rīgas satiksme владеет долями капитала в компаниях Rīgas karte (51%) и Rīgas acs (100%).

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