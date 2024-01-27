Последняя январская суббота подходит к концу. Пока в Латвии запрещают коммунистическую организацию и борются с нелегальными машинами курьеров, мир помогает Украине, а Путин наконец-то реагирует на крушение самолета в России. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 27 января ⟩ Запрет "Рабочего фронта Латвии", новая стратегия для Украины и опасность для НАТО
Новости Латвии:
Использование муниципального ангара, построенного при софинансировании европейских фондов для производителя овощей в Прейли, привело к убыткам примерно в 16 тысяч евро, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Решением Рижского окружного суда удовлетворен иск Генеральной прокуратуры о прекращении деятельности общества "Рабочий фронт Латвии", сообщили агентству LЕТА в прокуратуре.
Теперь Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предлагает новую услугу - замену поврежденного номерного знака.
Курьеры, развозящие еду в Риге, разработали целую схему, как передвигаться по улицам города на нелегальных машинах. В ходе расследования TV3 Ziņas обнаружили в Риге разрушенную автостоянку. Все автомобили с финскими номерами, в очень плохом состоянии, с вещами, оставленными курьерами в салонах.
Жильцы многоквартирного дома на ул. Лачплеша в Елгаве позаботились о реновации дома в 2012 году. До сих пор счета были небольшими, но расходы на отопление внезапно удвоились, сообщает передача Bez Tabu.
В рижском микрорайоне Межциемс в субботу в пожаре пострадали четыре человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
За рубежом:
США разрабатывают новую стратегию для Украины, ориентируясь на помощь в отражении российского наступления, а не на возвращение утраченных территорий, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
По словам президента России Владимира Путина, обвиненного в военных преступлениях, самолет Ил-76, упавший в Белгородской области, был сбит украинскими военными с помощью системы ПВО зарубежного производства, сообщает "Медуза". По данным российской стороны, в самолете находились несколько десятков военнопленных ВСУ. Все пассажиры самолета погибли.
Российская компания "Роснефть" сталкивается с возрастающими трудностями в поставках нефти в Индию, которая с начала войны увеличила свои закупки из РФ в десять раз и стала вторым по величине импортером российской нефти.
Российский шоумен Максим Галкин, осудивший вторжение РФ в Украину, рассказал в своем Instagram, что ему отказали во въезде в Индонезию, где 27 января у него должен был пройти концерт.
В 2021 году в Китае мать жениха впервые увидела его невесту только в день свадьбы. Как оказалось, это была ее родная дочь, пропавшая много лет назад по неизвестным причинам. Мать жениха узнала ее по родимому пятну на руке, сообщает портал Ladbible.
Таможенники конфисковали в аэропорту Мюнхена почти 455 000 евро наличными, которые 66-летний пенсионер из Украины пытался провезти с собой.
Интересное чтиво:
На минувшей неделе российские пропагандисты с увлечением занимались очернением и дискредитацией участников Давосского форума. Самыми яркими использованными для этого характеристиками стали "Вальпургиева ночь" и "политическое самоудовлетворение".
Власти Псковской области назвали "настройкой оборудования" внезапное отключение мобильных сетей по ночам после удара беспилотника по порту Усть-Луга. Эксперт объяснил Rus.Postimees, что происходящее может быть связано с действиями военных и предупредил, что если это так, то изменения заметят и обычные жители Эстонии.
Если Запад не проявит отчетливо свою обороноспособность, у Путина не останется оснований не нападать на Североатлантический альянс, считает Бруно Каль.
На прошлой неделе гражданин Румынии Андрей Йосу, который известен также под именами Андрей Тредерсон и Андрей Торганов, был лишен постоянного вида на жительство в Эстонии и отправлен в Россию. Йосу сообщил нашему изданию, что причины для его депортации "сфабрикованы антисемитской спецслужбой Эстонии". Rus.Postimees изучил деловую и общественную деятельность высланного гражданина Румынии: местами этот сюжет тянет на полноценный детектив.
Периодически в заголовках СМИ появляется имя телезвезды Виты Таубе, которая уже много лет реализует различные мошеннические схемы. В редакцию портала Apollo.lv попало написанное Витой от руки письмо из Ильгюциемской тюрьмы.
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