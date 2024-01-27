Главное за 27 января ⟩ Запрет "Рабочего фронта Латвии", новая стратегия для Украины и опасность для НАТО

США разрабатывают новую стратегию для Украины, ориентируясь на помощь в отражении российского наступления, а не на возвращение утраченных территорий, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По словам президента России Владимира Путина, обвиненного в военных преступлениях, самолет Ил-76, упавший в Белгородской области, был сбит украинскими военными с помощью системы ПВО зарубежного производства, сообщает "Медуза". По данным российской стороны, в самолете находились несколько десятков военнопленных ВСУ. Все пассажиры самолета погибли.

Российская компания "Роснефть" сталкивается с возрастающими трудностями в поставках нефти в Индию, которая с начала войны увеличила свои закупки из РФ в десять раз и стала вторым по величине импортером российской нефти.

Российский шоумен Максим Галкин, осудивший вторжение РФ в Украину, рассказал в своем Instagram, что ему отказали во въезде в Индонезию, где 27 января у него должен был пройти концерт.

В 2021 году в Китае мать жениха впервые увидела его невесту только в день свадьбы. Как оказалось, это была ее родная дочь, пропавшая много лет назад по неизвестным причинам. Мать жениха узнала ее по родимому пятну на руке, сообщает портал Ladbible.

Таможенники конфисковали в аэропорту Мюнхена почти 455 000 евро наличными, которые 66-летний пенсионер из Украины пытался провезти с собой.

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