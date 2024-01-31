Глава VID: легальные доходы 126 000 человек в Латвии не достигают 1000 евро в год

"Доход 126 тысяч жителей Латвии составляет менее 1000 евро в год. В год! Поэтому логичный вопрос, чем они зарабатывают на жизнь", - сказала Шмите-Роке. При этом она отметила, что среди этих людей около 80 тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет.

Также Шмите-Роке заявила, что VID не будет отслеживать каждый евро, который снимается или вносится в банкомат, но служба будет анализировать тех граждан, законный доход которых в течение года настолько низок, что им нечего будет положить в банкомат, но при этом деньги все равно вносятся.

"Мы хотим добиться прозрачности в обороте наличных денег, но предпринимать шаги будем только в отношении тех жителей, у которых нет логического обоснования их наличности", - сказала руководитель VID.

Как сообщалось, во вторник, 20 января, Кабинет министров утвердил Шмите-Роке на должности генерального директора VID. Обязанности она начнет выполнять с 13 февраля. В налоговой службе новый гендиректор работает с 2000 года.

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