Экономисты: рефинансирование было бы выгодным примерно для трети ипотечных кредитов

По расчетам Банка Латвии, теоретически рефинансирование кредитов было бы финансово примерно для трети всех ипотечных кредитов, пишут экономисты Банка Латвии Карлис Вилертс, Константин Беньковский и Артурс Янис Никитин на сайте Makroekonomika.lv.
Если изменения процентных ставок по кредитам, в том числе недавнее повышение ставок, в основном обусловлены колебаниями EURIBOR, то причиной того, что процентные ставки по кредитам в Латвии долгое время были одними из самых высоких в еврозоне, являются относительно высокие добавленные ставки, отмечают экономисты.
Однако с течением времени дополнительные ставки банков снизились. Они по-прежнему высоки по сравнению с другими странами еврозоны, но, по крайней мере, имеют тенденцию к снижению. Если в 2014 году люди, желающие получить кредит на покупку или строительство дома, сталкивались с дополнительной ставкой в размере около 2,8%, то в 2023 году средняя дополнительная ставка составила 2%.
Например, для кредита в 100 000 евро на 25 лет снижение ставки на 0,8 процентного пункта означает, что клиент заплатит процентов на на 10 000 -15 000 евро меньше.
Более низкие дополнительные ставки выгодны и для тех, кто уже давно пользуется кредитом, поскольку открывают возможность рефинансирования на более выгодных условиях, отмечают экономисты, добавляя, что это довольно распространено и в других частях света. Добросовестные выплаты гасят основную сумму кредита, что делает кредит менее рискованным и демонстрирует способность заемщика осуществлять регулярные платежи. Таким образом, снижается кредитный риск.
Снижение риска должно приводить и к улучшению условий, включая более низкие дополнительные ставки, но в Латвии это не совсем так, говорят экономисты. Европейская комиссия пришла к выводу, что в Латвии рефинансируется только 2% кредитов, которые могли бы получить финансовую выгоду от рефинансирования. В других странах ЕС этот показатель колеблется от 13 до 35%.
Теоретически, чуть более трети всех ипотечных кредитов могли бы получить финансовую выгоду от рефинансирования. Конечно, признают экономисты, наивно полагать, что все, кто считает рефинансирование выгодным, сделают это. Финансовая выгода может быть слишком мала, чтобы перевесить время и усилия, затраченные на поиск более выгодного предложения. Кроме того, человеку может просто нравиться его банк, и даже лучшие условия кредитования не убедят его перейти в другой.
По мнению экономистов, есть как минимум две причины, почему жители Латвии не рефинансируют свои кредиты.
Первая - это отсутствие доступа к информации. В Латвии закон не разрешает рекламировать кредиты частным лицам, поэтому нет оснований ожидать агрессивных маркетинговых кампаний, в ходе которых банки могут переманивать друг у друга лучших клиентов, как это принято, например, в сфере телекоммуникационных услуг. Но без рекламы значительная часть населения может даже не знать о своих возможностях.
Вторая причина, по мнению экономистов Банка Латвии, заключается в относительно высокой стоимости процесса рефинансирования кредита, который состоит из комиссии за выдачу кредита в новом банке, комиссии за "выход" из банка, пошлины в земельной книге, нотариальных сборов и других расходов. Например, при сумме кредита в 50 000 евро расходы на рефинансирование могут достигать 1 300 евро. Это большая сумма, которую к тому же придется заплатить сразу, в то время как экономия будет ощущаться только с течением времени. Поэтому экономисты не удивляются тому, что лишь небольшое меньшинство заемщиков решают рефинансировать свои кредиты.
С принятием поправок к ряду законов количество людей, для которых рефинансирование становится финансово выгодным, значительно увеличится.
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