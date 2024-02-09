Экономисты: рефинансирование было бы выгодным примерно для трети ипотечных кредитов

Снижение риска должно приводить и к улучшению условий, включая более низкие дополнительные ставки, но в Латвии это не совсем так, говорят экономисты. Европейская комиссия пришла к выводу, что в Латвии рефинансируется только 2% кредитов, которые могли бы получить финансовую выгоду от рефинансирования. В других странах ЕС этот показатель колеблется от 13 до 35%.

Теоретически, чуть более трети всех ипотечных кредитов могли бы получить финансовую выгоду от рефинансирования. Конечно, признают экономисты, наивно полагать, что все, кто считает рефинансирование выгодным, сделают это. Финансовая выгода может быть слишком мала, чтобы перевесить время и усилия, затраченные на поиск более выгодного предложения. Кроме того, человеку может просто нравиться его банк, и даже лучшие условия кредитования не убедят его перейти в другой.

По мнению экономистов, есть как минимум две причины, почему жители Латвии не рефинансируют свои кредиты.

Первая - это отсутствие доступа к информации. В Латвии закон не разрешает рекламировать кредиты частным лицам, поэтому нет оснований ожидать агрессивных маркетинговых кампаний, в ходе которых банки могут переманивать друг у друга лучших клиентов, как это принято, например, в сфере телекоммуникационных услуг. Но без рекламы значительная часть населения может даже не знать о своих возможностях.

Вторая причина, по мнению экономистов Банка Латвии, заключается в относительно высокой стоимости процесса рефинансирования кредита, который состоит из комиссии за выдачу кредита в новом банке, комиссии за "выход" из банка, пошлины в земельной книге, нотариальных сборов и других расходов. Например, при сумме кредита в 50 000 евро расходы на рефинансирование могут достигать 1 300 евро. Это большая сумма, которую к тому же придется заплатить сразу, в то время как экономия будет ощущаться только с течением времени. Поэтому экономисты не удивляются тому, что лишь небольшое меньшинство заемщиков решают рефинансировать свои кредиты.

С принятием поправок к ряду законов количество людей, для которых рефинансирование становится финансово выгодным, значительно увеличится.

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