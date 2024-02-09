Видео ⟩ "Дочке нужно на тренировку": мужчина использовал тротуар, чтобы объехать вставший на улице Миера трамвай

Пешеход, который использовал тротуар улицы Миера в предназначенных для этого целях, в частности, для движения пешеходов, снял этот инцидент на видео. Позднее видео было опубликовано в социальной сети X.

В посте также указывается, что трамвай на этом участке можно объехать, используя встречную полосу или улицы Бриана и Палидзибас.

Водитель, заметив, что его снимают, объяснил свое поведение тем, что ему нужно везти дочь на тренировку.

Miera iela.

Kamēr vieni auto, parkojoties, bloķē tamvaju.

Tikmēr citi auto, apdraudot gājējus, brauc pa ietvi.



Tramvaju var apbraukt gan pa pretējo joslu, gan pa Briāna un Palīdzības ielu. Par iespēju skolas vecuma meitu uz treniņu sūtīt pašu, nemaz nepiedāvāsim.



To, iespējams,… pic.twitter.com/qnAIJrlR5j — Pilsēta cilvēkiem (@PilsCilvekiem) February 8, 2024

Как уже сообщалось, из-за автомобиля, припаркованного недалеко от трамвайных путей на улице Миера возле родильного дома, в четверг, 8 февраля, снова остановилось движение трамвая 11-го маршрута в сторону центра.

В 19:12 Rīgas satiksme сообщило, что движение транспорта восстановлено.

Как сообщалось, в целях борьбы с блокировкой трамвайных путей до весны запрещено останавливать автомобили на участке улицы Миера от ул. Бривибас до ул. Таллинас.

Транспортные средства, припаркованные без соблюдения достаточного расстояния от трамвайных путей, задерживают движение общественного транспорта.

Муниципалитет призывает водителей быть внимательными и учитывать новые изменения в организации дорожного движения.

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