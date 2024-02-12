Задержан подозреваемый в хищении средств из фонда BaltCap

Ходатайство будет рассмотрено в понедельник, 12 февраля, в Вильнюсском участковом суде, подтвердил BNS пресс-секретарь суда Гедрюс Янонис.

Срок содержания под стражей будет определен на заседании суда.

В понедельник СМИ сообщили, что Степуконис был задержан в субботу, 10 февраля, и уже допрошен сотрудниками правоохранительных органов Литвы.

По данным делового новостного портала Verslo zinios, Степуконис в эти дни по собственному желанию вернулся в Литву из Украины, где он находился в последнее время.

Правоохранительные органы объявили в розыск бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund.

В отношении Степукониса ведутся два досудебных расследования под контролем Европейской прокуратуры. В одном из них он подозревается в присвоении более 27 млн евро.

Другое досудебное расследование, закрытое в 2022 году и касающееся перевода 3,9 млн евро Степуконису из одной польской компании якобы за продажу акций, было вновь открыто на прошлой неделе.

В настоящее время принимается решение об объединении этих расследований. Оба расследования ведутся Службой расследований финансовых преступлений.

Предполагается, что Степуконис проиграл по крайней мере часть присвоенных денег в казино. Правоохранительные органы пока не раскрывают сумму, проигранную Степуконисом, а также то, осталась ли у него часть присвоенных денег.

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