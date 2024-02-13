Остапенко с уверенной победы начала турнир серии WTA 1000 в Дохе

Остапенко, занимающая в рейтинге WTA 11-е место и посеянная на турнире под восьмым номером, со счетом 6:0, 6:3 обыграла украинку Ангелину Калинину (WTA 30).

Во время матча Остапенко сделала больше эйсов (6:0), а также допустила меньше двойных ошибок (2:3).

Во всем матче Остапенко выиграла 56 из 87 розыгрышей.

За победу Остапенко заработала 120 рейтинговых очков.

В 1/8 финала Остапенко встретится с белоруской Викторией Азаренко (WTA 31), которая со счетом 7:6 (7:2), 6:2 обыграла китаянку Синьюй Ван.

Для латвийской теннисистки начало этого сезона стало самым удачным в ее карьере. Рижанка успела завоевать два трофея WTA 500 в Аделаиде и Линце, в свою очередь на Открытом чемпионате Австралии Остапенко остановилась в третьем круге. Всего за свою карьеру Остапенко завоевала восемь титулов WTA.

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