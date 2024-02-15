17-летняя теннисистка умерла во время юниорского турнира

В понедельник Али Накви потренировалась на турнире перед матчем первого круга, который был запланирован на следующий день. Вечером её без сознания в номере нашла бабушка. Теннисистку отвезли в больницу, где она скончалась, предположительно, от сердечного приступа.

Игры на турнире на один день были прекращены в память о теннисистке.

Президент Федерации тенниса Пакистана Айсам-уль-Хак Куреши сообщил, что в честь Али Накви назовут корт, на котором она должна была сыграть, и аналогичный турнир, который пройдёт в Исламабаде на следующей неделе.

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