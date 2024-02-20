Инфографика ⟩ Уровень фактической безработицы в Латвии в январе - 7,1%

Среди женщин уровень безработицы в январе 2024 года по сравнению с декабрем не изменился - 6,3%, а среди мужчин вырос на 0,1 процентного пункта - до 8%.

Как отметили в ЦСУ, уровень безработицы, зарегистрированной Государственным агентством занятости (NVA), в январе по сравнению с декабрем не изменился - 5,7% экономически активного населения, а по сравнению с январем 2023 года снизился на 0,6 процентного пункта.

В январе 2024 года в Латвии насчитывалось 67 000 безработных, в том числе 29 600 женщин и 37 500 мужчин, что на 600 больше, чем в декабре, и на 6500 больше, чем в январе 2023 года. За месяц число безработных мужчин увеличилось на 700, а женщин - не изменилось.

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