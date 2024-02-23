Единственный член правления строительной компании Velve покинул свой пост

Единственный член правления строительной компании Velve Янис Лапиньш покинул свой пост в правлении в пятницу, 23 февраля.
Лапиньш заявил, что Velve приступила к работе 18 января этого года с целью успешно реализовать начатые проекты, улучшить репутацию компании, вернуть себе лидирующие позиции в отрасли и способствовать развитию компании, в том числе быть надежным и уважаемым партнером по сотрудничеству для клиентов и поставщиков.
"К сожалению, события последнего месяца, в том числе целенаправленные атаки на предприятие, не позволили и не позволяют мне приступить к реализации этих целей", - говорит Лапиньш, добавляя, что о своем решении выйти из правления он проинформировал акционеров 12 февраля этого года.
Уже сообщалось, что в среду, 21 февраля, Клиническая университетская больница имени П. Страдиня (PSKUS) переняла у SIA Velve недостроенный новый корпус A2.
13 февраля больница расторгла договор о строительстве корпуса с Velve, так как компания не соблюдала сроки строительства, на объекте были обнаружены существенные дефекты и выявлены другие нарушения.
Переняв во владение строительный объект нового корпуса и проведя совместно с представителями SIA Velve проверку, специалисты Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня обнаружили отсутствие части документации, касающейся строительных работ, сообщила Гундега Варпа, консультант совета больницы.
По ее словам, исчезла ранее подписанная исполнительная документация, в том числе экземпляр PSKUS, журналы строительных работ, журналы авторского надзора и часть папок проекта строительства, которые согласно нормативной базе должны находиться на строительной площадке. Представители SIA Velve поначалу отказались комментировать исчезновение документации и указать ее местонахождение, но позднее дали свой комментарий.
Данные факты зафиксировали действующие присяжные судебные приставы, которые также зафиксировали заявление представителя SIA Velve о том, что документация не будет возвращена. PSKUS проинформировала о случившемся Государственное бюро строительного контроля (BVKB) и Рижское городское строительное управление.
PSKUS немедленно приступит к определению неотложных работ и в срочном порядке проведет необходимые исправления дефектов.
Представители Velve сообщили агентству LETA, что это очередные спекулятивные заявления со стороны PSKUS. Строительная компания подтверждает, что документация доступна всем ответственным учреждениям. При этом, учитывая, что объект был захвачен незаконно, Velve обеспечивает сохранность документации объекта строительства.
Поскольку застройщик признал свою неспособность выполнить свои договорные обязательства, договор с SIA Velve был расторгнут 13 февраля.
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