Единственный член правления строительной компании Velve покинул свой пост

Лапиньш заявил, что Velve приступила к работе 18 января этого года с целью успешно реализовать начатые проекты, улучшить репутацию компании, вернуть себе лидирующие позиции в отрасли и способствовать развитию компании, в том числе быть надежным и уважаемым партнером по сотрудничеству для клиентов и поставщиков.

"К сожалению, события последнего месяца, в том числе целенаправленные атаки на предприятие, не позволили и не позволяют мне приступить к реализации этих целей", - говорит Лапиньш, добавляя, что о своем решении выйти из правления он проинформировал акционеров 12 февраля этого года.

Уже сообщалось, что в среду, 21 февраля, Клиническая университетская больница имени П. Страдиня (PSKUS) переняла у SIA Velve недостроенный новый корпус A2.

13 февраля больница расторгла договор о строительстве корпуса с Velve, так как компания не соблюдала сроки строительства, на объекте были обнаружены существенные дефекты и выявлены другие нарушения.