Россия не может позволить себе ни проиграть, ни победить в войне в Украине

По данным российского правительства, в третьем квартале 2023 года ВВП России вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году ВВП России вырастет на 2,6%. Это значительно больше, чем в Великобритании (0,6%) и Евросоюзе (0,9%). Точно так же и дефицит российского бюджета (сумма, которую правительству необходимо занять) будет ниже 1% ВВП по сравнению с 5,1% в Великобритании и 2,8% в Евросоюзе.

Однако большая часть этого экономического роста связана с гигантскими расходами на войну, отметил Фукарт.

Государственные расходы России на военные нужды находятся на беспрецедентном уровне - около 40% госбюджета направляется на военные нужды. В 2023 году общие военные расходы России уже превысили 10% ВВП. В этом году Кремль планирует потратить на войну рекордную сумму - 36,6 триллиона рублей, или 386 миллиардов долларов.

"В случае победы России в войне расходы, связанные с восстановлением завоеванной Украины и поддержанием безопасности, были бы слишком высокими, а международная изоляция России не позволяет экономике развиваться", - пишет Фукарт.

Именно поэтому единственным решением для России может стать затягивание войны, что защитит от экономического краха. Трансформируя небольшой промышленный сектор, вынужденный сосредоточиться на военной промышленности, а также учитывая крупные проблемы с рабочей силой, связанные с большими жертвами в войне, стране придется искать новые пути развития.

"Российский режим не имеет никакого стимула к прекращению войны и решению крупных экономических проблем. Именно поэтому Россия не может позволить себе проиграть в войне, но - она не может позволить себе и победить в войне. Ее экономика полностью ориентирована на длительную и еще более смертельную войну", - отметил Фукарт.

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