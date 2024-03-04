В Риге ликвидированы опасные для движения ямы на площади более 31 000 квадратных метров

Как сообщает агентство LETA, в начале апреля прошлого года самоуправление сообщало, что тогда в зимний сезон до конца марта на улицах Риги были ликвидированы ямы на площади почти 28 000 квадратных метров.

Благодаря технологии укладки холодного асфальта опасные для движения транспорта выбоины устраняются независимо от погодных условий, даже зимой.

На долговечность результата влияет несколько факторов - погода, интенсивность движения и состояние дорожного покрытия, но главная цель работ - избежать опасных дорожных ситуаций.

В этом зимнем сезоне из-за переменчивых погодных условий на проезжей части очень быстро образуются выбоины. Со временем связующее вещество (битум) в асфальтобетоне стареет, становится более твердым и хрупким, в результате чего асфальт теряет свою эластичность, что облегчает образование трещин.

Во время оттепели вода просачивается в трещины и замерзает при низких температурах. В процессе замерзания и оттаивания вода меняет объем, в результате чего трещины постепенно увеличиваются и образуются ямы.

Весной, когда среднесуточная температура стабилизируется выше +5 градусов, в городе начнется более масштабное обновление улиц по привычным технологиям - горячим асфальтом и непрерывной укладкой асфальта, которая обеспечивает более длительный срок службы.

Самоуправление призывает жителей сообщать о ямах и больших лужах в Центр управления сообщением, позвонив по круглосуточному бесплатному телефону 8000 3600 или написав на электронную почту rdsvc@riga.lv.

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