Maxima обвинили в выдаче импортных огурцов за латвийские. Компания признала вину

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), проверяя жалобу на магазин Maxima Latvija на улице Гростонас, 1 в Риге, обнаружила огурцы польского происхождения, страной происхождения которых была указана Латвия, сообщили в PVD. Как рассказала порталу TVNET менеджер по связям с общественностью Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, страна происхождения огурцов была указана неточно из-за ошибки.
Maxima Latvija немедленно устранила нарушение. По данному случаю начат процесс об административном правонарушении. Как сообщили в PVD, проверки были проведены и в других магазинах Maxima, но других нарушений не выявлено.
В Maxima Latvija агентству LЕТА заявили, что предприятие придерживается практики честной торговли и предоставляет достоверную информацию о стране происхождения продуктов. Компания приносит извинения покупателям за ситуацию в магазине на улице Гростонас, 1, где в результате ошибки работника на огурцах была неверно указана страна происхождения.
"В магазинах Maxima Latvija доступны длинные огурцы, выращенные в Латвии от предприятий Baltijas dārzeņi и Getliņi EKO, а в ближайшее время на полках наших магазинов появятся и короткие огурцы от Baltijas dārzeņi, выращенные в Латвии". - сообщила Дупате-Угуле.
Как отмечает Maxima Latvija, это единичный случай человеческой ошибки при смене ценника. В настоящее время компания работает над тем, чтобы в будущем предотвратить подобные ошибки.
В PVD указали, что каждую весну, когда начинается сезон местных овощей, фруктов и ягод, уделяется повышенное внимание торговле этими продуктами - проверяется, правильно ли указано их происхождение, так как именно весной торговцы чаще пытаются выдавать овощи из других стран за местные.
Недавно PVD получила жалобу на то, что огурцы из России и Беларуси торговцы выдают за польские, вводя таким образом потребителей в заблуждение. В последние недели февраля PVD провела проверки оптовых и розничных торговцев. Среди розничных торговцев только в одном случае PVD обнаружила, что продавец вводил потребителей в заблуждение относительно происхождения товара. Торговец пояснил, что страна происхождения была изменена, потому что люди не хотели покупать российские огурцы. Нарушения были выявлены в SIA Kvalass, у которого имеются три торговые точки на Рижском центральном рынке.
В свою очередь Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) 14 марта получил от своего члена - общества Latvijas dārznieks - информацию о возможных нарушениях в одной из крупнейших торговых сетей Латвии, в связи с чем выразил обеспокоенность тем, что торговая сеть, возможно, вводит в заблуждение покупателей, указывая неверно или не указывая вообще страну происхождения огурцов и других овощей.
Ранее PVD при проверке жалобы на магазин Maxima Latvija на улице Гростонас, 1 обнаружила огурцы польского происхождения, в качестве страны происхождения которых была указана Латвия.
Как отмечают представители PVD, проверки проводились и в других точках продаж Maxima Latvia, но подобных случаев обнаружено не было. В точках продажи продуктов питания PVD регулярно проводятся как плановые, так и внеплановые проверки.
"Публично доступна информация о том, что Польша в больших количествах закупает овощи, особенно огурцы, в России. В то же время в латвийских супермаркетах уже продаются похоже огурцы, на которых страной происхождения указана Польша", - сказал председатель правления Latvijas dārznieks Янис Берзиньш, добавив, что есть повод задуматься о том, не происходит ли массовое введение покупателей в заблуждение.
Берзиньш также рассказал, что провел телефонный опрос овощеводов Латвии, интересуясь текущим объемом урожая и поставок огурцов. Он отмечает, что в основном овощеводы информировали о том, что, например, сбор мелких огурцов в Латвии только начался, и количество огурцов, собираемых в настоящее время, все еще весьма невелико. Берзиньш отмечает, что такие огурцы уже в большом количестве доступны на полках супермаркетов, а на ценнике в качестве страны-производителя указана Латвия.
Председатель правления LOSP Гунтис Гутманис подчеркивает, что между членами состоялись дискуссии, в ходе которых был обнаружен ряд неточностей при торговле овощей в магазинах, которые продают, утверждая, что это латвийская продукция. Отметив, что эти овощи продаются не по самой низкой цене, что создает ложное и разрушительное представление о ценах на овощи в Латвии и имидже фермеров, Гутманис призвал каждого жителя внимательно оценить, какие овощи он выбирает для покупки.
LOSP также отмечает, что подозрения в неверном указании страны происхождения касаются не только огурцов, но и помидоров и других овощей. Также недоумение вызывает продающаяся в магазинах капуста, страной происхождения которой указан Казахстан, так как в это время года в этой стране невозможно собрать такой урожай. В связи с этим руководитель Latvijas dārznieks призывает покупателей быть бдительными при выборе свежих овощей.
Председатель правления Latvijas dārznieks напоминает, что у каждого свежего овоща есть свой сезон сбора, поэтому каждому нужно быть осторожным при выборе свежих продуктов на полках магазинов.
LOSP напоминает, что сбор подписей, предложенный LOSP на платформе www.manabalss.lv для инициативы "Право знать, что мы кладем на стол", все еще продолжается. Цель инициативы – способствовать внедрению единой системы маркировки происхождения пищевых продуктов, чтобы можно было определить, произведен ли продукт в Латвии, и предотвратить распространение вводящей в заблуждение информации.
Если потребители подозревают возможный обман со страной происхождения продукта, PVD призывает сообщить об этом.
PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.
LOSP - крупнейшая неправительственная организация, охватывающая сельскохозяйственный сектор Латвии, представляющая 52 сельскохозяйственные организации и 10 000 фермеров.
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