Maxima обвинили в выдаче импортных огурцов за латвийские. Компания признала вину

Недавно PVD получила жалобу на то, что огурцы из России и Беларуси торговцы выдают за польские, вводя таким образом потребителей в заблуждение. В последние недели февраля PVD провела проверки оптовых и розничных торговцев. Среди розничных торговцев только в одном случае PVD обнаружила, что продавец вводил потребителей в заблуждение относительно происхождения товара. Торговец пояснил, что страна происхождения была изменена, потому что люди не хотели покупать российские огурцы. Нарушения были выявлены в SIA Kvalass, у которого имеются три торговые точки на Рижском центральном рынке.

В свою очередь Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) 14 марта получил от своего члена - общества Latvijas dārznieks - информацию о возможных нарушениях в одной из крупнейших торговых сетей Латвии, в связи с чем выразил обеспокоенность тем, что торговая сеть, возможно, вводит в заблуждение покупателей, указывая неверно или не указывая вообще страну происхождения огурцов и других овощей.

Ранее PVD при проверке жалобы на магазин Maxima Latvija на улице Гростонас, 1 обнаружила огурцы польского происхождения, в качестве страны происхождения которых была указана Латвия.

Как отмечают представители PVD, проверки проводились и в других точках продаж Maxima Latvia, но подобных случаев обнаружено не было. В точках продажи продуктов питания PVD регулярно проводятся как плановые, так и внеплановые проверки.