СМИ: Евросоюз готовится ввести пошлину на зерно из России и Беларуси

Источники Financial Times считают, что пошлина увеличит цены на российское и белорусское зерно как минимум на 50%, что, возможно, "уничтожит" спрос на него.

Сообщается, что 50-процентная пошлина будет установлена и на семена масличных культур и продукты их переработки. Если эти ограничения будут введены, то это станет первым ограничением ЕС на продовольственные товары после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Напомним, что в Латвии еще 8 марта вступил в силу запрет на ввоз ряда сельскохозяйственных и кормовых продуктов из России и Беларуси.

Страны Балтии и Польша давно давили на Евросоюз с требованиями ограничить импорт продовольствия из России и Беларуси. Ранее в ЕС волновались, что подобное решение негативно повлияет на глобальные продовольственные рынки и может нанести ущерб развивающимся странам.

В 2023 году импорт зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки из России в Евросоюз достиг рекордных четырех миллионов тонн, что составляет примерно 1% от общего потребления ЕС.

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