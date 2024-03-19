Погибли мать, дочь и их домашние питомцы. Подробности трагического пожара в Лиепае

Незадолго до семи часов утра пожарные подъехали к двухэтажному дому на улице Залю в Лиепае. Дорога от депо оперативной службы на улице Ганибу до горящего дома заняла всего две минуты, однако трагедия уже произошла - погибли пенсионерка, ее дочь, кот и собака, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Жильцы первого и второго этажей дома почувствовали запах дыма уже около трех часов ночи. Некоторые жители утверждают, что ночью звучали и детекторы дыма, однако установить причину случившегося все равно будет сложно.
"В три часа ночи я барабанил повсюду, но никто не отзывался", - рассказал житель второго этажа Янис.
Спустя пару часов он заметил, что из квартиры на первом этаже вырывается пламя. Вскоре после этого женщины в возрасте 88 и 56 лет, а также их домашние любимцы были найдены мертвыми.
Полиция начала расследование и попытки установить причину пожара. Соседи говорят, что 56-летняя женщина, несмотря на стабильное место работы, имела пристрастие к алкоголю. Возможно, в состоянии опьянения она неправильно растопила печь.
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