Погибли мать, дочь и их домашние питомцы. Подробности трагического пожара в Лиепае

Жильцы первого и второго этажей дома почувствовали запах дыма уже около трех часов ночи. Некоторые жители утверждают, что ночью звучали и детекторы дыма, однако установить причину случившегося все равно будет сложно.

"В три часа ночи я барабанил повсюду, но никто не отзывался", - рассказал житель второго этажа Янис.

Спустя пару часов он заметил, что из квартиры на первом этаже вырывается пламя. Вскоре после этого женщины в возрасте 88 и 56 лет, а также их домашние любимцы были найдены мертвыми.

Полиция начала расследование и попытки установить причину пожара. Соседи говорят, что 56-летняя женщина, несмотря на стабильное место работы, имела пристрастие к алкоголю. Возможно, в состоянии опьянения она неправильно растопила печь.

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