Финляндия 7-й раз признана самой счастливой страной мира. В чем секрет? И на каком месте Латвия?

Степень счастья определяется с учетом таких субъективных критериев, как самооценка людей и их удовлетворенность жизнью, а также более объективных показателей, таких как валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, доступная социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода и уровень коррупции.

Дженнифер де Паола, исследователь из Хельсинкского университета, рассказала AFP, что степень счастья финнов в основном определяется их тесной связью с природой и балансом между здоровым и активным образом жизни.

Кроме того, по сравнению, например, с США, где успех часто приравнивают к финансовому успеху, у финнов "более достижимое понимание успешной жизни", по мнению исследователя.

Сильное государство всеобщего благосостояния в Финляндии, вера финнов в государственные институты, низкий уровень коррупции, а также бесплатное здравоохранение и образование также играют важную роль.

"Финское общество характеризуется взаимным доверием, свободой и высокой степенью автономии", - говорит де Паола.

В докладе этого года также установлено, что в большинстве регионов мира, но не везде, молодое поколение счастливее, чем предыдущие поколения.

В то же время в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии уровень счастья возрастной группы до 30 лет резко упал по сравнению с периодом с 2006 по 2010 год, и старшее поколение теперь чувствует себя там счастливее, чем молодое.

В свою очередь, в Центральной и Восточной Европе за тот же период степень счастья значительно возросла во всех возрастных группах. С другой стороны, в Западной Европе нет разницы в степени счастья между возрастными группами.

Разрыв в уровне счастья увеличился во всех других регионах, кроме Европы, и авторы доклада признают, что это тревожная тенденция.

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