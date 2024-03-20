Финляндия 7-й раз признана самой счастливой страной мира. В чем секрет? И на каком месте Латвия?

Финляндия седьмой год подряд признана самой счастливой страной мира, а Латвия занимает 46-е место, говорится в опубликованном в среду, 20 марта, ежегодном докладе ООН "Всемирный доклад о счастье".
Другие страны Северной Европы - Дания, Исландия, Норвегия и Швеция -также входят в первую десятку.
Афганистан, в котором в 2021 году к власти пришел режим талибов, был признан самой несчастной среди 143 оцениваемых стран.
Впервые с 2012 года, когда был опубликован первый "Всемирный доклад о счастье", ни США, ни Германия не вошли в число 20 самых счастливых стран, опустившись в этом году на 23-е и 24-е места соответственно.
При этом в двадцатку лучших вошли Коста-Рика и Кувейт, заняв 12-е и 13-е места соответственно.
В докладе особо подчеркивается, что среди самых счастливых стран больше нет сверхдержав.
Единственные страны в первой десятке с населением более 15 миллионов -Нидерланды и Австралия. В свою очередь, в первой двадцатке только Канада и Великобритания имеют население более 30 миллионов человек.
По сравнению с периодом с 2006 по 2010 год самый быстрый спад наблюдался в Афганистане, Ливане и Иордании, а самый быстрый рост - в Сербии, Болгарии и Латвии.
Однако Латвия находится лишь на 46-м месте, а Литва уже в первой двадцатке (19-е место). Между тем Эстония находится на 34-м месте.
Степень счастья определяется с учетом таких субъективных критериев, как самооценка людей и их удовлетворенность жизнью, а также более объективных показателей, таких как валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, доступная социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода и уровень коррупции.
Дженнифер де Паола, исследователь из Хельсинкского университета, рассказала AFP, что степень счастья финнов в основном определяется их тесной связью с природой и балансом между здоровым и активным образом жизни.
Кроме того, по сравнению, например, с США, где успех часто приравнивают к финансовому успеху, у финнов "более достижимое понимание успешной жизни", по мнению исследователя.
Сильное государство всеобщего благосостояния в Финляндии, вера финнов в государственные институты, низкий уровень коррупции, а также бесплатное здравоохранение и образование также играют важную роль.
"Финское общество характеризуется взаимным доверием, свободой и высокой степенью автономии", - говорит де Паола.
В докладе этого года также установлено, что в большинстве регионов мира, но не везде, молодое поколение счастливее, чем предыдущие поколения.
В то же время в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии уровень счастья возрастной группы до 30 лет резко упал по сравнению с периодом с 2006 по 2010 год, и старшее поколение теперь чувствует себя там счастливее, чем молодое.
В свою очередь, в Центральной и Восточной Европе за тот же период степень счастья значительно возросла во всех возрастных группах. С другой стороны, в Западной Европе нет разницы в степени счастья между возрастными группами.
Разрыв в уровне счастья увеличился во всех других регионах, кроме Европы, и авторы доклада признают, что это тревожная тенденция.
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