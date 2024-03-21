Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях. Кроме того, банки возвращают транзакции российским клиентам, сообщает The Moscow Times со ссылкой на "Известия".
По словам генерального директора компании "Первая Группа" Алексея Порошина, от обслуживания российских платежей в юанях отказались по меньшей мере восемь кредитных учреждений - например, Great Wall West China, China Guangfa, Shenzen Rural Commercial un China Zheshang.
Кроме того, платежи в юанях не принимают и международные банки - CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Большая часть этих банков отказались осуществлять операции с клиентами еще два года назад, уточнили источники в российской банковской сфере.
Китайские кредитные учреждения блокируют платежи в юанях с середины января. Указывается, что новые ограничения вызваны давлением со стороны США и опасениями по поводу вторичных санкций, потенциально лишающих доступа к долларовым платежам.
Отдельные банки предупредили клиентов, что временно прекращают транзакции в юанях с Россией, однако официально такой информации нет, указал глава отдела аналитики "Рыков-Траст" Олег Абелев.
Отказ принимать платежи в юанях значительно осложнит возможности российских компаний осуществлять международные платежи. Эксперты указывают, что теоретически платежи можно продолжать осуществлять другими способами - через российские банки, имеющие филиалы в Китае, или через другое "дружественное государство", а также используя партнерские услуги в Гонконге. Кроме того, 80% российских предприятий, регулярно сотрудничающих с Китаем, уже открыли филиалы в "дружественных странах".
Ранее сообщалось, что большая часть российских банков прекратила транзакции из России в долларах, а также начала задерживать платежи, проводя дополнительные проверки. Однако транзакции в национальных валютах продолжались.
Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили работать с подсанкционными банками из России - это Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Также операции с Россией свернул крупнейший для российских импортеров банк Chouzhou Commercial.
В Кремле отмечают, что "видели публикации по поводу проблем с расчетами", и пообещали обсудить этот вопрос в рамках "плотного диалога с китайскими друзьями".
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