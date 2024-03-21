По словам генерального директора компании "Первая Группа" Алексея Порошина, от обслуживания российских платежей в юанях отказались по меньшей мере восемь кредитных учреждений - например, Great Wall West China, China Guangfa, Shenzen Rural Commercial un China Zheshang.

Кроме того, платежи в юанях не принимают и международные банки - CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Большая часть этих банков отказались осуществлять операции с клиентами еще два года назад, уточнили источники в российской банковской сфере.

Китайские кредитные учреждения блокируют платежи в юанях с середины января. Указывается, что новые ограничения вызваны давлением со стороны США и опасениями по поводу вторичных санкций, потенциально лишающих доступа к долларовым платежам.

Отдельные банки предупредили клиентов, что временно прекращают транзакции в юанях с Россией, однако официально такой информации нет, указал глава отдела аналитики "Рыков-Траст" Олег Абелев.