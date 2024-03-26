ВСУ смогли захватить необычный дрон российской армии

Эти дроны, которые российские вооруженные силы начали использовать только с октября 2023 года, обладают способностью поражать цели или проводить дистанционное минирование в радиусе до 20 километров.

Захваченный дрон имеет необычную конструкцию. Он оснащен двумя электродвигателями, расположенными в носовой части. Дрон изготовлен из легких материалов с использованием коммерческих технологий производства. Его сборка напоминает детский конструктор, в котором различные панели и элементы скреплены между собой.

Подробная информация о технических элементах беспилотника, находящихся в распоряжении оккупационных войск, и их количестве пока неизвестна.

Ни для кого не секрет, что дроны стали одним из важнейших средств ведения боя в российско-украинской войне. Обе стороны их активно применяют. Понятно, на чем будет сосредоточена военная промышленность во всем мире прямо сейчас и в ближайшем будущем.

С начала полномасштабного вторжения до 25 марта российские войска потеряли 6887 танков, 13 183 БТР, 10 877 пушек и минометов, 1018 систем залпового огня, 726 зенитных артиллерийских установок, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8539 беспилотников, 2010 крылатых ракет, 26 кораблей и катеров, одну подводную лодку, 14 454 автомобиля и автоцистерны, а также 1785 единиц специализированной техники.

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