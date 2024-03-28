Видео ⟩ Украина смогла уничтожить очень редкий российский бронеавтомобиль

"Ладога" - тяжелая командирская машина управления и разведки, разработанная на шасси танка Т-80 и предназначенная для автономной работы в условиях высокого уровня радиационного, химического или биологического заражения.

Этот уникальный автомобиль специально разработан для высокопоставленных чинов и специалистов на случай возникновения сценария Третьей мировой войны. Он имеет специально оборудованный салон кабины, оснащенный удобными креслами, освещением, системами климат-контроля, средствами связи, приборами наблюдения и приборами для измерения параметров окружающей среды. Эти удобства обеспечивают комфортные условия работы в закрытой кабине, вмещающей до шести человек.

В России было произведено всего пять таких бронемашин. Один из таких "тяжелых лимузинов" даже использовался для разведки в районе Чернобыльской АЭС после катастрофы.

Обладая двигателем мощностью 1100 л. с., аналогичным двигателям танка Т-80, "Ладога" демонстрирует впечатляющую для своего веса подвижность, развивая на шоссе скорость до 70 км/ч.

Rare vehicle of the day? Ladoga gets hit by fpv drone. Once a transport vehicle for VIPs, now a target of FPVs.https://t.co/ZAHs1kJ2M5 pic.twitter.com/MmmKwXlJPA — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) March 26, 2024

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