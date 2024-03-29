Названы кандидаты в сборную Латвии по хоккею, которые начнут подготовку к ЧМ

С понедельника мужская сборная Латвии по хоккею с 21 кандидатом в списке начнет подготовку к чемпионату мира. В распоряжении сборной уже есть вратарь Ивар Пунненов и нападающий Роберт Букартс, сообщила в пятницу Латвийская хоккейная федерация (ЛХФ).
Сборная Латвии начнет подготовку к чемпионату мира в понедельник в ледовом холле "Даугава" в составе 21 хоккеиста. В первые дни тренировок на лед выйдут три вратаря, семь защитников и 11 нападающих.
Из тех, кто выступал за сборную в прошлом году, в составе есть Пунненов, защитники Арвил Бергманис и Роберт Мамчичс, нападающие Ренарс Крастенбергс и Роберт Букартс.
Постепенно ряды сборной пополнят хоккеисты, у которых завершится сезон в европейских и североамериканских клубах.
Тренировки в ледовом холле "Даугава" сборная будет проводить с 10 до 13 часов.
Этой весной у сборной Латвии предусмотрены шесть проверочных игр на своем поле и две на выезде. 4 и 5 апреля в ледовом холле "Даугава" пройдут матчи против Австрии, 10 и 11 апреля в "Арена Рига" против Финляндии, а 3 и 4 мая - против Норвегии. Матчи против Австрии планируется провести "за закрытыми дверями" - болельщики на них присутствовать не будут.
Все проверочные игры сборной можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале TV6.
В свою очередь 26 и 27 апреля состоятся выездные матчи против сборной Швейцарии.
Сборная Латвии отпрвится на чемпионат мира в Чехию 9 мая.
Чемпионат мира 2024 года пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.
Список кандидатов в сборную Латвии:
вратари - Ивар Пунненов ("Рапперсвиль-Йона Лейкерс", Швейцария), Эрик Витолс ("КеуПа", Финляндия), Оливер Бантерсонс (Mogo/ЛСПА);
защитники - Роберт Мамчичс ("Нове-Замки", Словакия), Арвил Бергманис (Университет Аляски в Фэрбенксе, NCAA), Артур Анджанс (ХПК, Финляндия), Маркус Комулс ("Труа-Ривьер Лайонс", Канада), Ральф Бергманис (Университет Вермонта, NCAA), Роберт Калькис ("Марсель", Франция), Патрик Озолс ("Дукла", Чехия);
нападающие - Роберт Букартс ("Ридера", Чехия), Филипп Бунцис (Västerviks IK, Швеция), Ренар Крастенбергс (99ers, Австрия), Харалдс Эгле ("МХК 32", Словакия), Рихард Маренис ("Нюбру Викингс", Швеция), Оскар Лапинскис ("Лангнау Тайгерс", Швейцария), Рихард Мелналксис ("Отлен", Швеция), Янмс Визбелис (Колледж Эльмиры, NCAA), Кристап Скрастиньш, Мартиньш Лавиньш (оба - Университет Нью-Гэмпшира, NCAA), Феликс Гаварс (Университет Святого Лаврентия, NCAA).
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