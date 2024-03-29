Названы кандидаты в сборную Латвии по хоккею, которые начнут подготовку к ЧМ

Сборная Латвии начнет подготовку к чемпионату мира в понедельник в ледовом холле "Даугава" в составе 21 хоккеиста. В первые дни тренировок на лед выйдут три вратаря, семь защитников и 11 нападающих.

Из тех, кто выступал за сборную в прошлом году, в составе есть Пунненов, защитники Арвил Бергманис и Роберт Мамчичс, нападающие Ренарс Крастенбергс и Роберт Букартс.

Постепенно ряды сборной пополнят хоккеисты, у которых завершится сезон в европейских и североамериканских клубах.

Тренировки в ледовом холле "Даугава" сборная будет проводить с 10 до 13 часов.

Этой весной у сборной Латвии предусмотрены шесть проверочных игр на своем поле и две на выезде. 4 и 5 апреля в ледовом холле "Даугава" пройдут матчи против Австрии, 10 и 11 апреля в "Арена Рига" против Финляндии, а 3 и 4 мая - против Норвегии. Матчи против Австрии планируется провести "за закрытыми дверями" - болельщики на них присутствовать не будут.

Все проверочные игры сборной можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале TV6.