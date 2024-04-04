Он отметил, что сейчас в состав LTRK входят 25 предприятий, экспортирующих товары в Россию и Беларусь.

В том числе восемь компаний - логистические, пять - медицинские и фармацевтические, два текстильных предприятия, два пищевых, а экспортный портфель восьми других компаний в указанные страны будет уточнен в ходе переговоров.

"Всего в LTRK более 2700 непосредственных членов. Упомянутые предприятия - совсем маленькая часть, не составляющая даже процента", - подчеркнул Эндзиньш, добавив, что в соответствии с уставом LTRK члены из организации могут быть исключены в случае нанесения ущерба репутации LTRK.

На вопрос, ведет ли LTRK переговоры с соответствующими предприятиями, Эндзиньш ответил, что они начаты: LTRK организует встречи в доступное для предприятий время.

LTRK - общество предпринимателей, в котором объединились микро-, малые, средние и крупные предприятия всех регионов Латвии и отраслей народного хозяйства. Палата насчитывает в общей сложности около 6000 членов. LTRK является членом Европейской ассоциации торгово-промышленных палат и Международной торговой палаты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!