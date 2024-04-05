Грузовик в Риге врезался в столб электропередач, водитель погиб

В четверг в Риге, в Даугавгриве, грузовик врезался в дерево и столб электропередач, в результате погиб его водитель, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Авария произошла около 12:30 на улице Флотес.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в пяти из которых пострадали люди.
Составлено 514 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 199 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
Задержаны десять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один после употребления наркотиков, заведено восемь уголовных дел.
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