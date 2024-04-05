Пт, 5.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Грузовик в Риге врезался в столб электропередач, водитель погиб

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полиция
Полиция Фото: Shutterstock

В четверг в Риге, в Даугавгриве, грузовик врезался в дерево и столб электропередач, в результате погиб его водитель, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла около 12:30 на улице Флотес.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в пяти из которых пострадали люди.

Составлено 514 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 199 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

Задержаны десять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один после употребления наркотиков, заведено восемь уголовных дел.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх