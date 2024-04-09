Инфографика ⟩ Уровень безработицы в Латвии - 5,8%

В конце февраля 2024 года в NVA было зарегистрировано 50 738 безработных, что на 1253 человека больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве был зарегистрирован 51 991 безработный.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце марта по-прежнему был в Рижском регионе - 4,2% от экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в Латгальском регионе - 11,8% (+0,5 процентного пункта).

В марте уровень зарегистрированной безработицы в Курземе уменьшился на 0,3 процентного пункта и составил в конце месяца 5,6%. В Земгале уровень зарегистрированной безработицы на конец марта составил 5,7% от экономически активного населения, как и месяцем ранее, а в Видземе - 6,2%, как и в конце февраля.

В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,7% от экономически активного населения.

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