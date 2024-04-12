Жители Латвии неохотно меняют поставщиков электроэнергии

Значительная часть домохозяйств, заключивших договоры в период высоких цен, зафиксировала их на более длительный срок и не ощущает влияния снижения биржевых цен на электроэнергию в своих платежах. Поэтому домашним хозяйствам стоит подумать, не выгоднее ли расторгнуть существующий договор и заключить новый, где цена электроэнергии будет ниже",

В марте среднемесячная цена на электроэнергию в Латвии снизилась до 68 евро за мегаватт-час, что является самым низким показателем с апреля прошлого года. Таким образом, в прошлом месяце цена на электроэнергию в Латвии была на 9% ниже, чем в феврале, а по сравнению с мартом 2023 года она снизилась на 22%, говорится в обзоре рынка, подготовленном предприятием Augstsprieguma tīkls.