Жители Латвии неохотно меняют поставщиков электроэнергии

С начала прошлого года наметилась тенденция к разнице в цене на электроэнергию для домашних хозяйств и юридических лиц. Средневзвешенная цена электроэнергии, рассчитанная Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK), в 4-м квартале прошлого года составила 157 евро за мегаватт-час в сегменте домашних хозяйств (-9% по сравнению с 4-м кварталом 2022 года) и 126 евро за мегаватт-час в сегменте юридических лиц (-32%), пишет Diena.
"Такая разница обусловлена долей разных договоров в соответствующих сегментах, а также временем их заключения и сроками действия.
Значительная часть домохозяйств, заключивших договоры в период высоких цен, зафиксировала их на более длительный срок и не ощущает влияния снижения биржевых цен на электроэнергию в своих платежах. Поэтому домашним хозяйствам стоит подумать, не выгоднее ли расторгнуть существующий договор и заключить новый, где цена электроэнергии будет ниже",
- говорит директор энергетического отдела SPRK Янис Негрибс.
В марте среднемесячная цена на электроэнергию в Латвии снизилась до 68 евро за мегаватт-час, что является самым низким показателем с апреля прошлого года. Таким образом, в прошлом месяце цена на электроэнергию в Латвии была на 9% ниже, чем в феврале, а по сравнению с мартом 2023 года она снизилась на 22%, говорится в обзоре рынка, подготовленном предприятием Augstsprieguma tīkls.
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